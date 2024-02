Wta Dubai - Jasmine Paolini, è storia! Prima finale 1000 in carriera e best ranking

© Christopher Pike/Getty Images

Una meravigliosa soddisfazione. Jasmine Paolini ha realizzato finalmente uno dei suoi obiettivi tanto desiderati e cercati nel circuito femminile: raggiungere per la prima volta in carriera una finale in un Wta 1000. La tennista italiana ci è riuscita a Dubai, sfruttando una bella occasione che si è presentata davanti ai suoi occhi dopo il ritiro di Elena Rybakina prima dei quarti.

In semifinale l'azzurra ha saputo offrire una prestazione solida e battere l'insidiosa rumena Sorana Cirstea, letteralmente l'ultima ad arrendersi visto che nella partita precedente aveva recuperato uno svantaggio quasi impossibile (6-2, 5-1) alla vincitrice di Wimbledon 2023 Marketa Vondrousova vincendo il match.

La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana è partita concentrata ed è riuscita a mettere subito in difficoltà l'avversaria. Al primo game complicato della rumena, Paolini è stata abilissima a ottenere il break: dopo quattro opportunità del 2-2 annullate, l'italiana ha trovato il guizzo vincente per strappare la battuta alla rivale.

Cirstea non ha reagito e la ragazza allenata da coach Renzo Furlan ha difeso il vantaggio fino al 6-2, portando a casa anche un secondo break nel gioco finale del set. Decisamente più equilibrato il secondo parziale: nella fase centrale l'azzurra ha cercato in due occasioni di prendere il largo con un break ma in entrambe non è stata in grado di confermarlo nel game successivo al servizio, con la rumena che ha dimostrato di voler restare aggrappata alla sfida grazie a due contro-break.

Paolini ci ha riprovato quando si è trovata avanti 5-4: la 33enne ha stretto i denti e, annullando un match point, si è garantita i vantaggi. La giocatrice classe 1996 si è fatta sorprendere e sullo 0-40 ha dovuto cedere la battuta alla terza palla break.

Cirstea non è stata da meno ma è arrivata ai vantaggi: le due hanno dato tutto nella fase più cruciale e alla fine, rispettivamente dopo 5 palle break e 5 set point, è stata Jasmine a spuntarla e a portare il confronto al tie-break nel secondo set.

Dopo una serie di mini-break, complici specialmente tanti errori gratuiti, le due tenniste hanno tenuto rispettivamente il servizio nel momento più importante (sul 5-5) e hanno cambiato campo sul 6-6. Paolini è salita sul 7-6 e ha poi chiuso in suo favore il tie-break (8-6), archiviando definitivamente la pratica.

Ingresso in top 20: sarà almeno numero 16 da lunedì

Il traguardo conquistato da Jasmine Paolini ha un peso specifico anche nella classifica Wta: l'italiana ha sorpassato una volta per tutte Cirstea e ha fatto il suo ingresso nella top 20 mondiale, migliorando naturalmente il best ranking.

Con un bel balzo l'azzurra si è messa dietro anche due atlete di spessore come Elina Svitolina e Petra Kvitova (attualmente ferma perché incinta) e da lunedì sarà almeno la nuova numero 16 del mondo.

L'occasione di andare ancora oltre si presenterà sabato nell'atto conclusivo del torneo contro Iga Swiatek o Anna Kalinskaya: in caso di trionfo scalerebbe la graduatoria di altre due posizioni, portandosi al 14esimo posto.