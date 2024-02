Wta Dubai - Coco Gauff è una furia contro l'arbitro: "Non giocherò più se..."

© X fair use

Coco Gauff ha minacciato di non proseguire più il suo match agli ottavi di finale del Wta 1000 di Dubai. Un episodio curioso ha attirato l'attenzione degli appassionati sulla battaglia fra la tennista statunitense e la ex numero uno del mondo Karolina Pliskova, che è stata ferma per quasi 5 minuti per contestare una decisione discutibile del giudice di sedia Pierre Bacchi.

Il servizio dell'americana è stato chiamato out dall'arbitro, dopo la risposta in rete della ceca: Hawk-Eye ha ribaltato le cose ed evidenziato come la palla fosse buona. A quel punto la 19enne ha cominciato a protestare e ad avvicinarsi al centro del campo pretendendo il punto, mentre l'arbitro non era dello stesso avviso e le ha chiesto di ripetere la prima battuta.

Coco Gauff is not happy with the umpire in her match against Pliskova.



“You called it out after she hit it”.



“Can you not cut me off for two seconds?”



“Call the supervisor… you can’t deny me the supervisor.

I’m gonna ask her what the rule is”.



Coco hit a serve that was…