Wta Dubai - Sarà Rybakina l'avversaria di Paolini ai quarti. Avanza Swiatek

Sarà Elena Rybakina ad affrontare Jasmine Paolini ai quarti di finale del WTA 1000 di Dubai. L’italiana ha liquidato in due set la testa di serie numero otto Maria Sakkari e dovrà superare la numero quattro del mondo per raggiungere il miglior risultato in carriera.

Quest’oggi, la kazaka non ha di certo brillato nella sfida contro la qualificata Magdalena Frech. Rybakina si è rifugiata nel terzo parziale e ha chiuso con il punteggio di 7-6( 5) , 3-6, 6-4. Sotto nel set inaugurale, la 24enne ha agguanto in extremis il tie-break sorprendendo la sua avversaria in risposta sul 4-5; tie-break in cui ha vinto cinque punti di fila dal pesante 2-5.

Wta Dubai - Sarà Rybakina l'avversaria di Paolini. Anche Swiatek ai quarti

Le occasioni perse non hanno impedito alla polacca di inscenare una reazione del tutto credibile e capace di riaprire i giochi: è risultato fondamentale il sesto game, quando Frech ha brekkato nuovamente Rybakina dopo aver ceduto in malo modo la battuta.

Nella terza frazione di gioco, la kazaka non ha concesso nulla al servizio e ha trovato il break della vittoria nel decimo game sfruttando gli errori di misura della polacca. Donna Vekic non ha conferito continuità all’incredibile successo ottenuto ai danni della campionessa in carica degli Australian Open Aryna Sabalenka.

La croata ha subito una deludente eliminazione: Sorana Cirstea si è rivelata più cinica di lei nei momenti importanti. La rumena se la vedrà con Marketa Vondrousova che ha dominato il match con Liudmila Samsonova. Iga Swiatek ha regolato Elina Svitolina con un netto 6-1, 6-4 mostrando però più di una incertezza nei suoi turni di battuta nel secondo set.

La polacca ha controllato con autorevolezza gli scambi nel primo parziale e si è forse inconsciamente rilassata in apertura di secondo. Avanti di un break, Swiatek ha iniziato a commettere diversi inusuali errori e ha rimesso in corsa l'ucraina due volte.

Svitolina non è stata in grado di approfittarne e sul 4-4 ha disputato un pessimo game regalando il nuovo vantaggio alla numero uno. Vince ancora soffrendo Coco Gauff. L'americana, che ha anche pianto in campo dopo una lunga discussione con il giudice di sedia, ha superato Karolina Pliskova 2-6, 6-4, 6-3.

Non ci sarà la super sfida con Jelena Ostapenko ai quarti: la lettone ha salutato Dubai contro la qualificata Anna Kalinskaya.