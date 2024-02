Karolina Muchova si opera al polso: “Farò il possibile per tornare presto”

© Karolina Muchova Instagram Account

Karolina Muchova si è operata. La tennista ceca, protagonista di un 2023 da incorniciare, si è sottoposta a un intervento chirurgico per risolvere l’infortunio al polso destro che la sta perseguitando da settembre.

Un inconveniente che ha brutalmente interrotto la crescita della 27enne di Olomouc, che nella passata stagione era riuscita a raggiungere la definitiva maturazione tecnica, portandola ad ottenere i risultati prestigiosi della propria carriera.

A giugno infatti Muchova aveva sorpreso tutti spingendosi fino alla finale del Rolland Garros, eliminando in semifinale Aryna Sabalenka e arrendendosi soltanto al terzo set nell’ultimo atto contro la numero uno del mondo Iga Swiatek.

La ceca aveva poi confermato il suo exploit anche sul cemento, raggiungendo la finale del Master 1000 di Cincinnati (persa contro Coco Gauff) e successivamente le semifinali deglu Us Open, sconfitta ancora dall’americana.

Risultati che le erano valsi il best ranking di numero 8 del circuito Wta e la qualificazione alle Finals di Cancun, alle quali Muchova aveva dovuto dare forfait per l’infortunio al polso.

Il messaggio social di Karolina Muchova

L’attuale numero 10 del ranking Wta, la quale ultima apparizione ufficiale è proprio la semifinale dello slam americano dell’8 settembre contro Gauff, non è riuscita a risolvere il proprio problema con le terapie di riabilitazione, costretta dunque a ricorrere all’intervento chirurgico.

La tennista ceca ha accompagnato uno scatto su Instagram che la ritrae col braccio ingessato con queste parole: “Aggiornamento del polso: completato! ✔️ Sfida di riabilitazione? Accettata. 🎾 Dopo l'infortunio agli US Open e una lunga fase di riabilitazione, si è reso necessario un intervento medico.

Quindi eccomi qui, stanca e triste, ma so che ora starò bene. L'intervento è riuscito e farò di tutto per rivedervi presto in campo”.

La 27enne ceca resterà ancora lontana dai campi per un po' di tempo e non si conoscono ancora i tempi di recupero.