Wta Dubai - Gauff batte in due set Cocciaretto. Murray ritrova la vittoria a Doha

Non è stato il solito convincente esordio a dare il benvenuto a Iga Swiatek al WTA 1000 di Dubai. La giocatrice polacca, nonostante il 6-4, 6-4 rifilato a Sloane Stephens, ha mostrato diverse incertezze al servizio permettendo all’avversaria di fare partita pari nonostante i disastrosi numeri registrati nei turni di battuta.

L’americana, in vantaggio di un break in ben tre occasioni, non è riuscita mai a confermarsi e - alla fine - si è arresa ancora colpendo un pessimo dritto sul set point concesso a Swiatek.

Wta Dubai - Gauff batte in due set Cocciaretto.

Avanza Swiatek

Escludendo il game che ha aperto il secondo parziale, la numero uno WTA ha migliorato le statistiche al servizio e acquisito maggiore solidità. Lo stesso non è accaduto a Stephens che si è salvata nel sesto e nell’ottavo game, ma non sul 4-5: un magnifico dritto lungolinea ha calato il sipario sul Campo Centrale.

La prossima rivale di Swiatek sarà Elina Svitolina. Il computo degli scontri diretti è in perfetta parità, ma l’ucraina ha vinto l’ultimo importante precedente a Wimbledon 2023. Coco Gauff batte Elisabetta Cocciaretto 6-1, 7-5.

L'inaspettato contro break siglato da Cocciaretto nel terzo game grazie a due ottimi dritti ha solo creato delle false speranze, perché Gauff ha collezionato i successivi sette giochi costruendosi un discreto vantaggio anche nel secondo parziale.

Un vantaggio che ha messo in discussione sia per demeriti propri che per la reazione di Cocciaretto. Il livello di concentrazione della statunitense si è visibilmente abbassato e la tennista di Rimini ha colmato il gap in ben tre circostanze.

Cocciaretto si è disunita nel momento meno indicato e sul 5-5 ha affossato in rete il rovescio sull'ennesima palla break offerta a Gauff.

Atp Doha - Murray e Gasquet ritrovano il sorriso

Un’esultanza liberatoria con le braccia protese al cielo e i pugni stretti per cancellare dalla propria mente tutti i commenti negativi e le critiche ricevute negli ultimi mesi.

Andy Murray si è lasciato andare e ha esultato con il suo team dopo aver sconfitto Alexandre Muller con il punteggio di 6-1, 7-6( 5) e guadagnato l’accesso agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Doha. La prima vittoria della stagione e un successo che mancava ormai dallo scorso 23 ottobre a Basilea.

Lo scozzese ha dominato il primo set e nel secondo ha probabilmente avvertito la tensione a un passo dal traguardo. Avanti di un break, Murray ha infatti perso il servizio andando fuori giri con il dritto. L’ex numero uno del mondo è stato costretto a rincorrere nel tie-break, ma dal 3-5 ha iniziato a non concedere nulla a Muller lasciandolo fermo con una deliziosa contro smorzata in uno dei punti fondamentali.

Grazie ai quattro punti di fila riposti nel cassetto, Murray ha raggiunto Jakub Mensik: il ceco si è imposto in due set su Alejandro Davidovich Fokina. Ritrova il sorriso nel circuito maggiore anche Richard Gasquet che ha interrotto un digiuno di vittorie di quasi sei mesi, quando ha fermato Brandon Nakashima a Winston-Salem.

Il francese ha inflitto un doppio 6-4 ad Alexander Shevchenko e avrà l’opportunità di affrontare Andrey Rublev.