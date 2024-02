Wta Dubai - Paolini vola agli ottavi di finale. Sabalenka, clamorosa eliminazione

© Alexander Scheuber/Getty Images

Il Day 3 del WTA 1000 di Dubai si è aperto con una bella notizia per il tennis tricolore e un clamoroso colpo di scena. Jasmine Paolini ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale del Dubai Duty Free Tennis Championships sfatando il tabù Leylah Fernandez: la canadese aveva infatti sconfitto l’azzurra tre volte su tre senza perdere nemmeno un parziale.

A non lasciare nemmeno un set per strada oggi, però, è stata Paolini che ha chiuso i conti con il punteggio di 6-3, 6-4.

Wta Dubai - Paolini elimina Fernandez. Subito fuori Sabalenka

Entrambe hanno iniziato male al servizio e Paolini ha subito due break consecutivi ritrovandosi sotto 1-3.

Il sesto e il settimo game si sono rivelati fondamentali nel processo di costruzione di una importante rimonta. Nel primo caso, Paolini si è rivelata molto cinica e ha sfruttato con coraggio l'unica chance; nel secondo, invece, ha compiuto un capolavoro recuperando da 0-40.

Un gioco che ha messo pressione a Fernandez, incapace di tenere la battuta sul 3-4. Sotto anche nel secondo parziale, Paolini ha ricordato quanto di buono fatto nel set inaugurale e nel match vinto con Beatriz Haddad Maia. Dall'1-4, l'italiana non ha più perso un game collezionandone cinque di fila.

Agli ottavi di finale dovrà fronteggiare una sfida tutt'altro che impossibile, perché l'ostacolo Maria Sakkari - giustiziera di Emma Navarro- non è insormontabile. La grande sorpresa di giornata porta il nome e il cognome di Donna Vekic.

La croata ha eliminato la numero due Wta e campionessa in carica degli Australian Open Aryna Sabalenka con il punteggio di ( 5) 6-7, 6-3, 6-0. La bielorussa non è riuscita a conferire continuità alla difesa del titolo ottimizzata a Melbourne e ha salutato anzitempo il torneo di Dubai.

Sabalenka non ha vissuto una delle sue migliori giornate come testimonia il severo bagel subito nel set decisivo. Tutto facile per Jelena Ostapenko ed Elina Svitolina; mentre Elena Rybakina ha beneficiato del ritiro di Victoria Azarenka.

La bielorussa ha portato a casa il primo set giocando un ottimo tennis, ma nella parte centrale del secondo ha dovuto fare i conti con un problema fisico che l'ha costretta al forfait. Niente da fare per Lucia Bronzetti contro Anastasia Potapova.

La russa non ha riscontrato grosse difficoltà e ha liquidato la 25enne di Rimini con un netto 6-0, 6-3.

Atp Doha - Zeppieri si ferma al primo turno: vince Ruusuvuori

Il cammino di Giulio Zeppieri, che ha superato le qualificazioni con merito, al torneo ATP 250 di Doha, si è interrotto al primo turno sotto i colpi di Emil Ruusuvuori.

Il finlandese, a differenza di molte altre partite, ha avuto il merito di incidere nei momenti chiave dell'incontro e si è imposto con il punteggio di 7-6( 2) , 7-5. Nessuno dei due ha concesso palle break al rispettivo rivale al servizo e solo il tie-break ha emesso il primo verdetto.

Ruusuvuori ha disputato un tie-break quasi perfetto ed è passato in vantaggio. Tanti i rimpianti nel secondo set per l'azzurro. Dopo aver operato il contro break, Zeppieri ha gettato alle ortiche tre chance consecutive per andare a servire per il parziale e ha ceduto la battuta sul 5-5. Jakub Mensik e Christopher O'Connell hanno sconfitto contro pronostico rispettivamente Alejandro Davidovich Fokina e Jan-Lennard Struff.