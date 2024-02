Wta Dubai - Bronzetti vince la battaglia con Kasatkina. Fritz trionfa a Delray Beach

Bertolucci scherza sul numero 3 di Jannik Sinner: "Potete lasciare in pace Panatta"

Nessun giocatore col rovescio a una mano oggi è nella top 10, non era mai successo

Fritz ha dominato il primo set ma riscontrato molte difficoltà nel secondo. È stato infatti Paul a procurarsi le occasioni più importanti: Fritz ha rispedito il messaggio al mittente sul 2-2 e sul 3-3 salvando in totale quattro palle break. Paul, probabilmente sfiduciato, ha ceduto la battuta nell'ottavo game subendo il passante di Fritz.

Nell’ultimo atto dell’evento americano, Fritz ha interrotto la serie di sette vittorie consecutive aperta da Tommy Paul a Dallas. Il 26enne di Santa Fe ha gestito meglio di Paul i momenti clou della finale e sollevato al cielo il settimo trofeo in carriera grazie al netto 6-2, 6-3.

Taylor Fritz è diventato il secondo tennista in grado di difendere il titolo al torneo ATP 250 di Delray Beach dopo Jason Stoltenberg che ha trionfato nel 1996 e nel 1997.

La giocatrice bielorussa si è imposta con il punteggio di 6-2, 6-4 ai danni di Arantxa Rus e darà vita a una interessante sfida con la numero quattro del mondo Elena Rybakina . La ceca è invece partita bene superando Shuai Zhang 6-3, 7-5 e sembra aver smaltito il problema alla schiena che non le ha permesso di scendere in campo nel penultimo atto del WTA 1000 di Doha contro Iga Swiatek .

Paolini, reduce dalla vittoria contro Beatriz Haddad Maia all’esordio, ha scoperto il nome della sua prossima rivale. Si tratta di Leylah Fernandez , che ha sconfitto Bernarda Pera 6-3, 6-2 senza alcun problema. Primo turno tranquillo anche per Victoria Azarenka , Anastasia Pavlyuchenkova e Karolina Pliskova .

Un tie-break decisamente equilibrato ha premiato Bronzetti con un importante 7-5. Nella seconda frazione, Kasatkina è tornata a comandare gli scambi e, questa volta, non si è lasciata condizionare dal momentaneo pareggio di Bronzetti.

Il primo set ha proiettato sul Campo Centrale un vero e proprio thriller. Bronzetti ha recuperato il break di svantaggio a un passo dallo 0-1 e sorpreso due volte di fila la russa in risposta. Quando è spettato a lei il compito di servire per il set, però, Kasatkina ha agguantato il tie-break grazie a una risposta vincente con il rovescio lungolinea.

