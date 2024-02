Wta Dubai - Paolini batte Haddad Maia in rimonta. Cocciaretto sorprende Mertens

© Alexander Scheuber/Getty Images

Il WTA 1000 di Dubai si è aperto con due piacevoli sorprese a tinte azzurre. Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto hanno infatti guadagnato l'accesso al secondo turno battendo rispettivamente Beatriz Haddad Maia ed Elise Mertens, numero 14 e 25 del mondo.

La giocatrice di Castelnuovo di Garfagnana ha sconfitto la brasiliana in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-0. Sotto di un break e di un set, Paolini ha rischiato di ritrovarsi 2-5 quando ha concesso altre due palle break all'avversaria.

Le due occasioni cancellate hanno evidentemente svegliato l'azzurra, che da quel momento ha premuto il piede sull'acceleratore e collezionato contro ogni pronostico dieci game di fila.

Wta Dubai - Paolini elimina Haddad Maia.

Festeggia anche Cocciaretto

Paolini affronterà la vincente del match tra Leylah Fernandez e Bernarda Pera. Cocciaretto - ripescata come lucky loser - è scesa in campo senza nulla da perdere e ha trovato una delle migliori vittorie in carriera, soprattutto per i passi in avanti compiuto dal punto di vista della gestione delle emozioni.

Dopo aver subito un netto 6-1 nel primo parziale, la nativa di Ancona ha reagito alla grande ed è riuscita a ottenere un ulteriore break nel sesto game del secondo portandosi sul 4-2. Quando ha servito per pareggiare i conti, Cocciaretto ha recuperato con coraggio da 0-40.

Nemmeno il vantaggio vanificato nel set decisivo ha fermato l'azzurra, capace di giocare un magnifico tie-break e chiudere 1-6, 6-3, 7-6( 3) . Per lei ci sarà una super sfida con Coco Gauff al secondo turno. Da segnalare le eliminazioni di Caroline Garcia e Mirra Andreeva.

La francese si è lasciata sorprendere dalla wild card americana Ashlyn Krueger; mentre la giovane giocatrice russa ha perso contro Peyton Stearns.