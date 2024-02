Wta Doha - Swiatek si riconferma campionessa, Rybakina cede dopo una lunga battaglia

© Clive Brunskill/Getty Images

Tre scontri diretti consecutivi persi ma questa volta la rivincita è servita. Iga Swiatek si è laureata nuovamente campionessa del Wta 1000 di Doha grazie a una vittoria significativa ottenuta nei confronti di Elena Rybakina in oltre due ore di gioco.

La polacca si scatena in finale e si dimostra più scaltra della sua avversaria, dopo aver lasciato appena 11 game a tutte le avversarie e approfittato del ritiro di Pliskova in semifinale. L'atto conclusivo del torneo, di fatto la prima partita complicata della nativa di Varsavia, non delude le aspettative soprattutto per quanto riguarda il primo set.

La kazaka parte fortissimo e si porta avanti addirittura di due break a inizio match (4-1). La reazione della numero uno non si fa attendere e con grande determinazione riesce a recuperare completamente lo svantaggio e rimettere tutto in discussione (5-5).

Ai vantaggi entrambe perdono il servizio e si garantiscono così, in modo piuttosto particolare, il tie-break. Una lotta vera terminata 10-8 per la giocatrice 22enne, che chiude al quarto set point. Rammarico per la terza testa di serie del tabellone, che non sfrutta la sola opportunità sul 7-6.

Poi sono due i game a caratterizzare tutto il secondo parziale: Iga salva due palle break e si salva, impattando sull'1-1, mentre in quello successivo Rybakina deve alla fine cedere il servizio. La kazaka non riesce ad avere lo stesso rendimento in battuta ed è costretta ad alzare bandiera bianca (6-2) di fronte a una Swiatek spietata e che non è più crollata di livello.

Grande record per Swiatek

Iga Swiatek è la prima giocatrice a imporsi tre volte in uno stesso torneo Wta dopo il tris di affermazioni conquistato da Serena Williams in quel di Miami tra il 2013 e il 2015. Con i 1000 punti confermati nel ranking, la polacca si assicura anche di mantenere un distacco importante dalla rivale Aryna Sabalenka, che non ha preso parte all'evento.