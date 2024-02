Wta Doha - Iga Swiatek in finale senza giocare: affronterà Elena Rybakina

Medvedev salta anche il torneo di Doha: ecco come può diventare numero 3 Sinner

Atp Rotterdam - Sinner lascia un set a Monfils. Vavassori 'vede' Alcaraz in Argentina

La 24enne ha forse abbassato troppo la concentrazione e si è ritrovata a un passo dal 5-5 dopo aver servito per il match già sul 5-2. Rybakina ha cancellato una pericolosa palla break affidandosi alla sue esplosività e raggiunto Swiatek nell'ultimo atto del torneo di Doha.

La numero uno WTA cercherà di portare a casa il titolo per il terzo anno di fila: nelle precedenti occasioni ha sconfitto Anett Kontaveit e Jessica Pegula .

Un infortunio alla schiena ha costretto Pliskova a cancellarsi dalla semifinale del Qatar TotalEnergies Open e ha spedito direttamente in finale Iga Swiatek .

Alla fine, i nove successi consecutivi senza mai fermarsi, hanno presentato il conto a Karolina Pliskova . La giocatrice ceca ha raggiunto il Qatar subito dopo aver conquistato il torneo di Cluj-Napoca e non ha avuto nemmeno un giorno di pausa tra l’ultimo atto del Transylvania Open e il WTA 1000 di Doha.

