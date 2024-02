Wta Doha - Swiatek travolge anche Azarenka: sfiderà Pliskova in semi. Ok Rybakina

© Clive Brunskill/Getty Images

Negli ultimi 21 set disputati a Doha, Iga Swiatek ha inflitto alle sue avversarie sei bagel senza mai perdere più di quattro game. Un’altra grande prova di forza ha permesso alla polacca di raggiungere la semifinale nel primo 1000 della stagione e battere Victoria Azarenka con un netto 6-4, 6-0.

Swiatek ha subito l’immediato contro break nel secondo game in maniera inaspettata, ma è poi riuscita a trovare la quadra al servizio e gestito meglio la pressione esercitata in risposta da Azarenka. La bielorussa ha pagato a caro prezzo la palla break non trasformata sul 4-3, perché Swiatek ha alzato il livello e collezionato nove giochi consecutivi mostrando un mostruoso strapotere.

Wta Doha - Swiatek travolge anche Azarenka: sfiderà Pliskova. Rybakina batte Fernandez

Due equilibrati tie-break hanno permesso a Karolina Pliskova di ottenere il nono successo di fila - è reduce dal trionfo a Cluj-Napoca - e superare Naomi Osaka con il punteggio di 7-6( 6) , 7-6( 5) .

La ceca ha recuperato il break di svantaggio e raggiunto importanti percentuali al servizio nel resto del set inaugurale. La giapponese, da parte sua, è arrivata al tie-break con più fatica e ha dovuto rimontare da 15-40 sul 3-3.

Entrambe hanno tentennato nei punti giocati in battuta, ma Pliskova ha mostrato maggiore solidità e chiuso 8-6. Il secondo parziale ha rispettato l’andamento del primo: questa volta, però, Osaka ha cancellato tre match point tra il decimo e il dodicesimo game prima del 6-6.

Pliskova non si è lasciata condizionare e affronterà Swiatek nel penultimo atto del Qatar TotalEnergies Open. La semifinale della parte bassa del tabellone vedrà invece scendere in campo Anastasia Pavlyuchenkova ed Elena Rybakina.

La giocatrice russa sta cercando di ritrovare la fiducia di un tempo - le cose non sono andate secondo i piani dopo la finale agguantata al Roland Garros nel 2021 - e ha sconfitto ai quarti la qualificata Danielle Collins con il punteggio di 7-5, 6-4.

Leylah Fernandez ripenserà molte volte al margine sprecato in pochi minuti nel primo set che ha cambiato il match con la testa di serie numero tre del torneo. La canadese avanti di due break e al servizio per portarsi sul 5-1 ha improvvisamente iniziato a commettere un cospicuo numero di errori; errori che hanno permesso a Rybakina di rialzare la testa e diventare padrona assoluta del campo.

A tradire Fernandez in più di una circostanza è stato il dritto. La kazaka senza fare rumore ha raccolto cinque giochi di fila e portato a casa contro ogni pronostico il parziale. Fernandez ha provato a non pensare al passato, ma nella parte centrale della seconda frazione non ha più aggiornato il suo score dal 2-2. Rybakina ha raggiunto Pavlyuchenkova grazie al 6-4, 6-2 inflitto a Fernandez.