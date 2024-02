Wta Doha - Swiatek sfiderà Azarenka ai quarti di finale. Vincono Rybakina e Fernandez

© Clive Brunskill/Getty Images

Primo set dominato, secondo a corrente alternata: si può riassumere così la partita della numero uno Iga Swiatek. La polacca ha superato l’ostacolo Ekaterina Alexandrova con il punteggio di 6-1, 6-4 e conquistato i quarti di finale al WTA 1000 di Doha.

Swiatek ha viaggiato a una velocità diversa fino al turno di battuta che ha aperto la seconda frazione, quando ha dovuto fronteggiare - per sua fortuna lo ha fatto con successo - ben quattro opportunità di 0-2 .

Ristabilite le gerarchie, Swiatek ha tremato sul 5-4 e cancellato due pericolose palle break, la prima con l'ace.

Wta Doha - Swiatek sfiderà Azarenka ai quarti. Ok Rybakina e Fernandez

Victoria Azarenka ha fatto probabilmente un piacere a Swiatek, perché ha estromesso dal Qatar Total Energies Open Jelena Ostapenko.

La lettone ha infatti battuto la polacca quattro volte su quattro dimostrando di possedere tutte le carte in regola per neutralizzare il suo gioco. Sarà un’instancabile Karolina Pliskova a sfidare Naomi Osaka ai quarti di finale.

Reduce dal successo ottenuto a Cluj-Napoca, la ceca non ha avuto nemmeno un giorno di riposo e si è immersa con grande determinazione nel primo 1000 della stagione. A Doha ha giocato tutte partite durissime e terminate al terzo set: non è andata in modo diverso agli ottavi.

Pliskova ha sconfitto in rimonta la connazionale Linda Noskova con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-1. Osaka, da parte sua, non è proprio scesa in campo: Lesia Tsurenko ha dato forfait a causa di un problema al gomito. Leylah Fernandez si è aggiudicata uno dei match più interessanti di giornata eliminando la finalista degli Australian Open Qinwen Zheng con un importante 7-5, 6-3.

La cinese ha servito per il primo set sul 5-4, ma subito il contro break; un contro break che ha avuto un forte impatto su di lei. Zheng ha infatti perso quattro giochi di fila e il parziale. La fiducia della 21enne è drasticamente diminuita nel secondo, perché non ha mai creato difficoltà in risposta alla canadese.

Fernandez ha siglato il break del ko sul 3-2 e messo il turbo fino alla conquista dei quarti, dove troverà Elena Rybakina. Quello che sarebbe potuto diventare un altro giorno in ufficio per la giocatrice kazaka, si è invece trasformato in un incontro tutt’altro che semplice.

Rybakina ha lasciato un solo game a Emma Navarro - giustiziera di Jasmine Paolini - nel primo set. La campionessa ha recuperato lo svantaggio nel secondo, ma non ha chiuso la disputa al tie-break nonostante il 4-0 e il match point a disposizione.

Senza lasciarsi condizionare da quanto accaduto, Rybakina si è affidata al servizio per ritrovare serenità e ha sorpreso in risposta l’americana nel quinto game. Sul 5-4 si è materializzato l’unico attimo di paura, superato annullando due pericolose occasioni.

A contendersi un posto in semifinale nella parte bassa del tabellone saranno Anastasia Pavlyuchenkova - capace di liquidare in due set Marketa Vondrousova - e la qualificata Danielle Collins.