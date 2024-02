Wta Doha - Vincono Rybakina, Osaka e Azarenka. Siniakova sorprende Gauff

© Christopher Pike/Getty Images

Tre importanti teste di serie hanno abbandonato anzitempo il torneo WTA 1000 di Doha nel Day 3. Si tratta di Coco Gauff, Ons Jabeur e Maria Sakkari. Brutta prestazione della giocatrice americana, che ha subito dimostrato di non essere nella sua migliore forma nel match con Katerina Siniakova.

La ceca ha liquidato Gauff con il punteggio di 6-2, 6-4. Nel primo set non c’è stata partita, ma nel secondo la campionessa in carica degli US Open ha reagito portandosi rapidamente sul 4-0. Gauff ha però completamente stacciato la spina e perso i sei successivi game in maniera del tutto inaspettata.

Discorso diverso per Jabeur, ancora alle prese con gli evidenti problemi al ginocchio. La tunisina ha provato a tamponare la situazione nel set inaugurale, ma dopo aver perso un lunghissimo gioco sul 3-2 si è spenta e ha visto il dolore aumentare progressivamente. Lesia Tsurenko ne ha approfittato e ha chiuso i conti con un netto 6-3, 6-2.

Wta Doha - Avanzano Rybakina, Osaka e Azarenka. Fuori Gauff e Jabeur

Continua il momento negativo di Sakkari. La greca ha portato a casa solo una delle ultime otto partite a cavallo tra il 2023 e il 2024. Quest’oggi, a porre fine al suo cammino in Qatar ci ha pensato Linda Noskova.

La tennista di Vsetin ha trionfato in rimonta 3-6, 7-6( 2) , 7-5 annullando un match point a Sakkari nella parte finale del secondo set. Nessun problema per Victoria Azarenka e Jelena Ostapenko: le due si incontreranno agli ottavi di finale.

La bielorussa ha eliminato Xinyu Wang con il punteggio di 7-6( 2) , 6-2; mentre la lettone ha lasciato solo tre game ad Anhelina Kalinina. Avanzano vincendo in tre set la finalista degli Australian Open Qinwen Zheng e Leylah Fernandez.

Quest’ultima ha completato una importante rimonta ai danni di Paula Badosa dopo aver subito un pesante bagel nel primo parziale. Sarà Ekaterina Alexandrova la rivale della numero uno Iga Swiatek agli ottavi. Elena Rybakina e Naomi Osaka hanno chiuso il programma.

La kazaka ha travolto 6-2, 6-1 Lin Zhu senza mai andare in affanno. La giapponese, invece, ha rischiato di mettersi nei guai da sola ma ha rimediato agli errori al tie-break. Avanti di un set e di un break contro Petra Martic, Osaka ha fallito l’opportunità di porre fine alla disputa sul 5-4.

La croata ha vinto i primi quattro punti del tie-break ma sprecato altrettanti set point, tre consecutivi. Osaka non ha fatto sconti all’avversaria, che ha colpito un doloroso doppio fallo sul 9-10.