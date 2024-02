Wta Abu Dhabi - Rybakina sfata il tabù Samsonova: in finale affronterà Kasatkina

© Christopher Pike/Getty Images

A contendersi il titolo al torneo WTA 500 di Abu Dhabi saranno Elena Rybakina e Daria Kasatkina. La kazaka è finalmente riuscita a sfatare il tabù Liudmila Samsonova interrompendo la striscia di quattro sconfitte su altrettante partite disputate contro la russa.

La 25enne aveva infatti battuto quattro volte Rybakina: due a Montreal, una a Tokyo e Pechino. La campionessa di Wimbledon 2022 ha conquistato la sedicesima finale in carriera superando la sua avversaria con il punteggio di 6-0, 4-6, 6-2.

Rybakina è stata spietata nel primo set e, approfittando della brutta partenza della rivale, non ha lasciato per strada nemmeno un game.

Quando la partita appariva ormai ben salda nelle sue mani, Rybakina ha però vissuto un profondo passaggio a vuoto e ha perso quattro giochi su cinque a inizio secondo parziale.

Samsonova ha ringraziato e gestito con cura il vantaggio agguantando un insperato terzo set. Rybakina ha ritrovato subito il suo tennis e messo le cose in chiaro sul 2-1, quando ha breakkato Samsonova senza esitare. Avanti 5-2, la kazaka non si è più distratta e ha sorpreso nuovamente in risposta la giocatrice russa.

Quella tra Kasatkina e Beatriz Haddad Maia si è rivelata una semifinale dai mille volti caratterizzata da un infinito numero di scenari diversi e in contrasto tra loro. A spuntarla in quasi tre ore di gioco ci ha pensato alla fine Kasatkina con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-6( 2) .

Nel primo set è andato in scena il festival del break e l’unica a tenere due volte il servizio - ovvero la russa - ha portato a casa il premio più importante. Kasatkina è partita bene nel secondo, ma ha smarrito la strada sul più bello cedendo in due occasioni di fila la battuta.

Haddad Maia ha acquisito fiducia e pareggiato definitivamente i conti con merito. Due volte sotto di un break nel set decisivo, la tennista classe 1997 ha avuto il merito di non arrendersi mai e guadagnato il tie-break dopo aver cancellato altre quattro pericolose chance.

Un tie-break che ha controllato senza problemi e completamente slegato dall’andamento del match. La finale del torneo di Cluj-Napoca vedrà invece scendere in campo Karolina Pliskova e Ana Bogdan. La ceca ha sconfitto con un doppio 6-3 la qualificata Harriet Dart; mentre Bogdan si è aggiudicata il derby rumeno con Jaqueline Cristian.