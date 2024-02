Wta Cluj-Napoca - Finisce il sogno di Sara Errani: l'italiana si arrende a Pliskova

© Alexander Scheuber/Getty Images

Lo splendido percorso di Sara Errani al Wta 250 di Cluj-Napoca è terminato ai quarti di finale. La 36enne di Bologna ha dato il massimo per superare i primi due turni, piuttosto nettamente e concedendo in totale 7 game alle sue avversarie, ma si è dovuta poi arrendere alla ex numero uno del mondo Karolina Pliskova.

L'italiana, come ci si poteva attendere alla vigilia, ha sofferto molto nei turni di servizio e non ha avuto scampo di fronte a una tennista ceca concentratissima. L'azzurra ha perso la battuta nel terzo gioco e non ha saputo impensierire la 31enne rivale, che ha strappato un altro break e conquistato il set per 6-2.

Nel secondo sono stati appena 5 i punti ottenuti dalla numero 98 nel ranking mondiale, che ha ceduto col punteggio di 6-0. Nonostante il risultato severo e la sconfitta, Errani può ritenersi soddisfatta dell'avventura in Romania.

I risultati ad Abu Dhabi e Doha

Al Wta 1000 di Doha Martina Trevisan ha superato il primo turno delle qualificazioni battendo Anna-Lena Friedsam per 6-2, 7-6. È andata male invece a Lorenzo Bronzetti, che si è fatta rimontare da Siegemund dopo aver vinto il parziale inaugurale per 6-4: la tedesca ha reagito e conquistato per 6-4 e 6-3 gli altri due set.

Ad Abu Dhabi sono rimaste in 4 a contendersi il titolo del Wta 500: la favorita testa di serie numero uno Elena Rybakina (6-1, 6-4 a Bucsa nei quarti) affronterà in semifinale la russa Samsonova, abile a eliminare la quarta del seeding Krejcikova (7-5, 6-4).

Interessante anche l'altro incrocio, che vedrà protagoniste Beatriz Haddad Maia e Daria Kasatkina. La brasiliana ha eliminato in due set la tunisina Ons Jabeur, mentre la russa ha lasciato solo due game a Sorana Cirstea.