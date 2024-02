Wta Doha - Draw: Swiatek difende il titolo. Jasmine Paolini unica italiana al via

© Mohamed Farag/Getty Images

È tutto pronto in vista del primo torneo WTA 1000 della stagione, in programma dall’11 al 17 febbraio a Doha. Il Qatar TotalEnergies Open dovrà innanzitutto fare a meno di Aryna Sabalenka e Jessica Pegula, rispettivamente numero 2 e 4 del mondo.

La campionessa delle ultime due edizioni degli Australian Open ha preferito prendersi un breve periodo di pausa prima di ritornare in campo; mentre la finalista del 2023 è alle prese con un infortunio al collo che non le permetterà di giocare per almeno un mese.

La bielorussa parteciperà al secondo 1000 dell’anno, che si disputerà a Dubai.

Wta Doha - Draw: Torna in campo Swiatek, una sola italiana al via

Ai nastri di partenza la regina del Tour WTA Iga Swiatek, reduce dalla sconfitta al terzo turno con Linda Noskova a Melbourne.

L'obiettivo della polacca è difendere il titolo e sfiderà al secondo turno una tra Sorana Cirstea e Sloane Stephens. La prima testa di serie presente sul suo cammino porta il nome e il cognome di Ekaterina Alexandrova, che dovrà battere la concorrenza di due tenniste provenienti dalle qualificazioni per approdare agli ottavi di finale.

Le maggiori indiziate per raggiungere i quarti nella stessa porzione di tabellone di Swiatek sono invece Jelena Ostapenko e Beatriz Haddad Maia. La brasiliana affronterà all’esordio Xinyu Wang e, in caso di vittoria, dovrebbe trovare Victoria Azarenka.

La lettone, da parte sua, potrebbe dare vita a un interessante match con Emma Raducanu. La britannica ha ricevuta una wild card e cercherà innanzitutto di superare Anhelina Kalinina. Ons Jabeur e Maria Sakkari le due favorite, almeno secondo il ranking, per un posto in semifinale.

Jasmine Paolini, unica italiana attualmente presente nel main draw, popolerà la parte bassa. L’azzurra troverà subito la testa di serie numero 16 Emma Navarro ed è stata sorteggiata nella stessa porzione di tabellone di Elena Rybakina ed Elise Mertens.

La kazaka ha conquistato le semifinali ad Abu Dhabi - se la vedrà con Liudmila Samsonova - e avrà poco tempo a disposizione per preparare il prossimo importante torneo. Proprio la russa, insieme alla finalista degli Australian Open Qinwen Zheng, proveranno a insidiarla in vista del penultimo atto.

Chiudono il computo delle teste di serie Coco Gauff, Marketa Vondrousova, Daria Kastkina e Veronika Kudermetova. Martina Trevisan ha battuto Anna-Lena Friedsam al primo turno del torneo di qualificazioni e si contenderà il main draw del 1000 di Doha con Greet Minnen.

Il tabellone completo