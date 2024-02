Le prime parole di Simona Halep dopo il processo: "La verità verrà a galla"

© Vaughn Ridley/Getty Images

La speranza di Simona Halep. Ci sono evoluzioni importanti sul caso della campionessa rumena, alla quale è stata comminata, nel settembre 2023, una sospensione di quattro anni per doping per essere risultata, a seguito degli Us Open 2022, positiva al roxadustat, accusa alla quale si è aggiunta un’ulteriore irregolarità sul suo passaporto biologico.

Al termine di tre giorni di procedimento per il ricorso presentato dalla ex numero uno del mondo, tenutisi al Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS) di Losanna, Halep ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai microfoni dei giornalisti, auspicando ad una risoluzione positiva del caso.

Le dichiarazioni di Simona Halep

Al termine dell’udienza, nella quale la due volte campionessa slam ha presentato la propria difesa, Halep si è detta fiduciosa per l’evoluzione del processo. "Ho avuto la possibilità di mostrare la mia difesa e credo davvero che la verità verrà a galla e che il giorno di tornare in campo sarà presto" ha dichiarato la tennista rumena ai giornalisti fuori dal Tribunale.

Fin dal primo momento in cui è stata accusata di positività al doping, Halep ha rigettato ogni responsabilità, attribuito la responsabilità del suo test positivo agli U.S. Open a degli integratori contaminati e autorizzati.

Howard Jacobs, avvocato della tennista, ha dichiarato che il CAS ha ascoltato le sue argomentazioni, ma non è chiaro quando il tribunale emetterà la sua sentenza. La speranza della 32enne rumena è quello di essere scagionata il prima possibile, per poter tornare a gareggiare già in questa stagione, con un sogno in particolare: partecipare alle Olimpiadi.

In una recente intervista a Paris Match, l’ex numero uno aveva infatti dichiarato: “Ci sono pochissime possibilità che io possa partecipare, ma farò di tutto perché ciò accada. Qualunque cosa accada, io ci sarò.

Nel peggiore dei casi, come spettatore, perché sarà magico. Amo Parigi. È una città dove, al di là dei miei successi sportivi, mi sento a casa. Se la sanzione sarà confermata, non posso sapere cosa succederà nei prossimi tre anni e come si evolverà il mio corpo.

Il mio sogno è tornare, a qualsiasi età. Una cosa è certa: voglio scegliere come finire la mia carriera e non voglio finirla in nessun altro posto se non in campo”.