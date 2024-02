Wta Cluj-Napoca - Sara Errani annienta Maria e vola ai quarti. Eliminata Cocciaretto

© Alexander Scheuber/Getty Images

Quella di Elisabetta Cocciaretto agli ottavi di finale del torneo WTA 250 di Cluj-Napoca è stata una partita dai due volti. La giocatrice italiana ha combattuto come una leonessa ed è riuscita a tirarsi fuori dai guai nel primo set, quando ha dovuto fronteggiare diverse situazioni complicate.

Confermato l’andamento nella parte centrale del secondo parziale, Cocciaretto ha improvvisamente smarrito la strada e consentito alla qualificata Harriet Dart di rientrare nel match. La britannica, alla fine, si è imposta a sorpresa con il punteggio di 5-7, 7-5, 6-3.

Cocciaretto ha recuperato il break di svantaggio nel settimo gioco, ma concesso due set point alla rivale sul 4-5. L’azzurra si è salvata e ha trovato la forza di sferrare il colpo decisivo in risposta nel gioco successivo.

In totale fiducia - con la complicità di una fallosa Dart - Cocciaretto ha ottenuto il doppio break di vantaggio nel secondo set salendo rapidamente sul 3-0.

Wta Cluj-Napoca - Errani travolge Maria. Eliminata Cocciaretto

È proprio nel momento in cui avrebbe dovuto gestire con attenzione i suoi turni di battuta che Cocciaretto ha perso completamente il controllo del dritto e commesso una serie di brutti errori.

Errori che hanno cambiato spartito e acceso Hart. La britannica ha pareggiato i conti ed effettuato il controsorpasso collezionando cinque degli ultimi sei game. Cocciaretto non ha invertito la tendenza negativa e ha ceduto il servizio a zero in apertura di terzo set spedendo ancora lunghissimo un banale dritto.

La 23enne di Ancona ha accorciato le distanze sul 3-4, ma consegnato nuovamente il break: questa volta a causa di un rovescio fuori misura. Dart ha cancellato una palla break con il servizio vincente prima di chiudere i conti.

Prestazione stellare di Sara Errani che ha letteralmente annientato la testa di serie numero due Tatjana Maria con un sonoro 6-0, 6-1. L'ex numero cinque del mondo ha giocato una partita impeccabile e imposto il suo ritmo agli scambi sin dal primo 15.

Errani ha fatto perdere la pazienza in più di una circostanza alla tedesca costringendola spesso a correre da una parte all'altra del campo alla disperata ricerca di rispondere ai colpi nemici. Ai quarti di finale troverà una tra Karolina Pliskova e Camila Osorio.

L'esordio di Elena Rybakina al torneo WTA 500 di Abu Dhabi si è rivelato più complicato del previsto, perché Danielle Collins ha lottato con grande determinazione. Sotto di un set e di un break, la kazaka non si è arresa e ha raggiunto i quarti di finale completando la rimonta con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3 in due ore e 17 minuti.

Barbora Krejcikova ha invece beneficiato del ritiro della lucky loser Sara Sorribes Tormo; mentre Liudmila Samsonova ha liquidato in due set Anhelina Kalinina, giustiziera di Lucia Bronzetti.