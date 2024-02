Wta Abu Dhabi - Jabeur supera in 2 set Raducanu. Ok Aliassime e Khachanov a Marsiglia

© Julian Finney/Getty Images

Al torneo WTA 500 di Abu Dhabi è andato in scena sullo Stadium Court il match più lungo dell’anno nel circuito femminile. Ad aggiudicarsi la battaglia durata tre ore e 42 minuti ci ha pensato Beatriz Haddad Maia.

La brasiliana ha conquistato il primo quarto di finale in stagione superando con il punteggio di 7-6( 6) , ( 1) 6-7, 6-1 Magda Linette. La polacca, dopo aver ristabilito la parità dominando il tie-break, è crollata nel set decisivo e ha raccolto un solo game.

La prossima avversaria di Haddad Maia sarà Ons Jabeur.

Wta Abu Dhabi - Jabeur supera Raducanu in due set. Brutta sconfitta per Sakkari

La tunisina ha vinto l’incontro più interessante di giornata liquidando Emma Raducanu 6-4, 6-1.

La britannica ha iniziato malissimo perdendo il game inaugurale da 40-15 e commettendo un doloroso doppio fallo sulla palla break concessa a Jabeur. L’ex finalista ha raddoppiato sul 3-1, ma ha fallito il primo tentativo di chiudere al servizio complice l’ottimo rovescio di Raducanu.

Sul 5-4, dopo aver sprecato quattro set point, Jabeur ha cancellato ogni pensiero di rimonta dalla mente dell’avversaria disputando un perfetto turno di battuta. La sfortunata caduta verificatasi in apertura di match ha probabilmente sortito i suoi effetti negativi nel secondo parziale, perché Raducanu ha perso brillantezza e addirittura rinunciato ad alcuni recuperi quando obbligata a spostarsi verso destra.

Daria Kastkina ha regolato con un netto 6-3, 7-5 Ashlyn Krueger e ai quarti di finale non affronterà Maria Sakkari ma Sorana Cirstea. La prestazione della giocatrice greca - mai davvero in partita - si è rivelata troppo brutta per essere vera.

Sakkari ha lottato con sé stessa per l’arco dell’intero match e non ha mai trovato il modo di generare una vera reazione in grado di mettere in difficoltà la rivale. Cirstea ha controllato gli scambi dal primo all’ultimo 15 e ha inflitto un pesantissimo 6-2, 6-1 a Sakkari in poco più di un’ora.

Atp Marsiglia - Avanzano Auger-Aliassime e Khachanov

Quello di Felix Auger-Aliassime a Marsiglia è stato un esordio tutto sommato convincente. Il canadese, reduce dalla semifinale a Montpellier, ha battuto Quentin Halys con il punteggio di 6-2, 7-5 e raggiunto Zhizhen Zhang - giustiziere di Giulio Zeppieri - agli ottavi di finale.

Nessun problema per la testa di serie numero tre Karen Khachanov. Il russo ha giocato una discreta partita contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut e attende ai quarti proprio il vincente della sfida tra Auger-Aliassime e Zhang.