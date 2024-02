Tim Henman si sbilancia su una giovane tennista: "Vincerà diversi Slam"

© Mark Evans/Getty Images

Gli Australian Open hanno fatto emergere una nuova tennista d’élite, la cinese Qinwen Zheng. La 21enne è stata sconfitta soltanto in finale da Aryna Sabalenka (che ha bissato il successo dell’edizione 2022) e il risultato le ha consentito di raggiungere la posizione numero 7 del ranking Wta.

Il britannico Tim Henman ha analizzato i progressi della nativa di Shiyan nel corso di un intervento ad Eurosport, sbilanciandosi sul futuro della tennista.

Tim Henman parla di Qinwen Zheng

Henman ha analizzato la giocatrice cinese: "Ha giocato un tennis incredibile e questo è un enorme progresso per lei.

Sono sicuro che sarebbe stato doloroso doversi ritirare in finale, ma penso che con la sua etica del lavoro, la sua mentalità e il suo gioco, ci siano molte aree in cui può migliorare. Il servizio per esempio.

Ora ha la motivazione per raggiungere la finale e vincere: quindi, sono sicuro che continuerà a lavorare duro. Se è così brava, con tutti i miglioramenti che può apportare, sono convinto che vincerà degli Slam in futuro".

L’originario di Oxford ha proseguito parlando dell’etica del lavoro di Zheng, sottolineando: “Credo che migliorerà molto. Senti il suo allenatore parlare di quanto lavora, si alza alle 7 del mattino, non si lamenta mai, si allena a qualsiasi ora".

Nonostante la giovane età, vanta già 2 trofei Wta conquistati nel 2023 sulla terra rossa di Palermo (un Wta 250) e sul cemento di Zhengzhou. Il prossimo appuntamento sarà il 1000 di Doha in Qatar, in cui cercherà di conquistare i punti necessari per superare la tunisina Ons Jabeur in classifica e stabilire un nuovo best ranking (sono solo 126 i punti a separare le due giocatrici).