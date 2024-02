Andy Roddick parla del Tour WTA e si sbilancia su Aryna Sabalenka

© Julian Finney/Getty Images

Nel circuito femminile la grande rivalità degli ultimi 2 anni è quella tra la numero 1 del mondo Iga Swiatek e la bielorussa Aryna Sabalenka (attualmente in posizione 2 del ranking WTA). L’originaria di Minsk ha conquistato per la seconda volta gli Australian Open superando nettamente la cinese Qinwen Zheng con il punteggio di 6-3 6-2 bissando il titolo ottenuto nel 2022 (imponendosi sulla kazaka Elena Rybakina,ndr.).

Roddick sceglie Sabalenka quale regina del circuito WTA

Con quest’affermazione Sabalenka si è portata ad ottocento punti dalla vetta della classifica WTA (raggiunta dopo la finale persa agli US Open contro Coco Gauff) e potrà sfruttare i prossimi tornei per scavalcare nuovamente Swiatek.

Durante l’ultima puntata del proprio podcast ‘SERVED’ l’ex campione americano Andy Roddick ha espresso il proprio pensiero sulla lotta al vertice del circuito WTA sbilanciandosi a favore di Aryna Sabalenka.

Il detentore del titolo dell’edizione 2003 degli US Open ha analizzato in modo dettagliato Swiatek e Sabalenka sottolineando: “Swiatek sembra la giocatrice più affidabile, ma se si guardano gli ultimi risultati potrebbe non essere vero.

Sabalenka ha sei semifinali Slam consecutive, lei c'è sempre, si è lasciata alle spalle i problemi del passato. Per me è la giocatrice più costante in questo momento, non credo che questo possa essere messo in discussione.

In questo momento, Aryna è la giocatrice più redditizia al mondo. “ L’originaria di Varsavia dopo l’eliminazione al terzo turno nel Major con sede a Melbourne (sconfitta dalla ceca Linda Noskova) tornerà in campo per il primo WTA 1000 stagionale a Doha che si terrà dal 11 al 18 febbraio come testa di serie principale.

Sabalenka sarà la numero 2 del tabellone del torneo qatariota (in cui Swiatek è la campionessa uscente,ndr.).