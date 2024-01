Wta Linz - Bronzetti batte Kerber, fuori Giorgi. Cocciaretto domina il derby

Novak Djokovic resta al numero uno nel ranking: nuovo traguardo in cassaforte

Shapovalov ha guadagnato l’accesso al secondo turno dell’Open Sud de France rifilando un sonoro 6-1, 6-3 al giocatore di casa Hugo Gaston . Alexandre Muller , Gregoire Barrere e Harold Mayot hanno invece portato a casa i tre derby francesi. Mayot ha battuto in due set Lucas Pouille .

Costretto a interrompere anzitempo il suo 2023 tenninstico dopo la sconfitta contro Roman Safiullin a Wimbledon , il canadese ha dovuto seguire un lungo percorso di riabilitazione ed è tornato in campo direttamente lo scorso gennaio all’ASB Classic e agli Australian Open , dove ha perso all’esordio rispettivamente con Sebastian Ofner e Jakub Mensik .

Subito il contro break, l’italiana ha mantenuto alta la concentrazione e riportato il match dalla sua parte in maniera immediata. La partita è terminata con il punteggio di 6-1, 6-3.

La tedesca è apparsa in grande difficoltà fisicamente e la nativa di Rimini ne ha approfittato senza timore. Bronzetti ha lasciato un solo game a Kerber nel primo set e gestito con coraggio l’unico momento complicato nel secondo.

È bastato un piccolo passaggio a vuoto per incrinare la sua fiducia. La giocatrice classe 1991 ha sbagliato il rovescio sulla prima chance offerta a Tauson e perso il parziale. Nel set decisivo, Giorgi ha recuperato il break di svantaggio ma fallito l’opportunità di allungare nel sesto game: Tauson ha attirato a rete la numero 68 del mondo beffandola successivamente con un eccezionale lob.

La danese ha completato la rimonta e chiuso 3-6, 6-3, 6-3 in poco più di due ore.

Stefanini - brava a superare le qualificazioni - non ha mai tenuto la battuta nell’arco dell’intero match, e questo ha ovviamente inciso sul punteggio finale. Non ci sarà l’atteso incontro tra Camila Giorgi e Jelena Ostapenko , perché l’azzurra si è fermata all’esordio sotto i colpi di un’ottima Clara Tauson .

