© Daniel Pockett/Getty Images

Il Day 1 del torneo WTA 500 di Linz ha comunicato una bella e una brutta notizia agli appassionati di tennis italiani. Partendo dagli aspetti positivi, bisogna innanzitutto constatare che altre due azzurre hanno guadagnato il main draw dell’evento austriaco.

Si tratta di Lucrezia Stefanini e Sara Errani che hanno superato l’ultimo turno di qualificazioni battendo rispettivamente Marina Bassols Ribera ed Ella Seidel. La nota dolente riguarda invece l’esordio di Jasmine Paolini e Martina Trevisan, perché entrambe hanno perso nettamente e lasciato anzitempo Linz.

Wta Linz - Niente da fare per Jasmine Paolini e Martina Trevisan

La prima partita da numero 24 del ranking mondiale non è andata come ci si aspettava per Paolini. La 28enne ha trovato dall’altra parte della rete una Katie Boulter molto ispirata e subito un pesante 2-6, 2-6.

Mai davvero in partita, Paolini ha ceduto la battuta nel game inaugurale spedendo largo il dritto. La britannica ha raddoppiato siglando il break a zero sul 3-1 e gestito con estrema cura il vantaggio. Nel secondo set, è stato il rovescio a tradire l’italiana in apertura e conferire ulteriore fiducia a Boulter.

La nativa di Leicester ha superato l’unico vero esame a pieni voti cancellando due palle del contro break sull’1-0, la prima con un eccezionale rovescio lungolinea. Paolini ha accusato il colpo ed è apparsa piuttosto sfiduciata per il resto dell’incontro.

Brutta sconfitta anche quella racimolata da Trevisan contro Anastasia Pavlyuchenkova. La russa si è imposta con il punteggio di 6-4, 6-0 in poco più di un’ora. La giocatrice di Firenze ha sprecate tre nitide occasioni nel gioco che ha dato inizio alle danze, ma ha poi lasciato troppo campo all’avversaria.

Trevisan ha allontano i pericoli nel quarto e nel sesto game, ma sul 4-5 sbagliato il rovescio sul set point concesso a Pavlyuchenkova. Nel secondo parziale non c’è stata più partita come testimonia il bagel.

Sfuma quindi in malo modo la possibilità di un derby tricolore al secondo turno tra Paolini e Trevisan. Tante le sorprese che hanno caratterizzato il torneo di Hua Hin. La testa di serie numero uno Magda Linette ha salutato tutti perdendo con la 19enne Diana Shnaider al terzo set.

Fuori anche Ajla Tomljanovic, che a Melbourne aveva mostrato segnali di ripresa. Paola Badosa, da parte sua, ha completato una importante rimonta ai danni della wild card Lanlana Tararudee chiudendo 3-6, 6-4, 6-1.