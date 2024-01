© Phil Walter/Getty Images

Si tende troppo spesso a sottovalutare o non considerare affatto il lato umano degli atleti. Come ogni comune persona, tutti gli sportivi sono chiamati a fare i conti con le proprie paure e ansie, con i loro problemi e traumi.

Trovare l'equilibrio tra vita professionale e privata sembra un'operazione scontata, ma non lo è quasi mai. Scendere in campo con il peso di quello che sta accadendo fuori o con la mente popolata da pensieri negativi ha sempre una conseguenza.

Nella serie Netflix "Break Point" , Aryna Sabalenka - criticata in diverse occasioni per la gestione dei momenti clou delle partite - ha voluto raccontare la sua storia.

Aryna Sabalenka mantiene la promessa fatta al padre: l'emozionante storia

La famiglia Sabalenka - nel 2019 - ha affrontato un dolore difficile anche solo da immaginare per la scomparsa di papà Sergey.

Una persona fondamentale nella vita di Aryna, sempre pronta ad ascoltare i consigli del padre sia nel rettangolo di gioco che nel personale percorso di crescita. "Credo che la mia storia possa motivare le persone e aiutarle a trovare un via d'uscita nelle situazioni difficili.

È dura perdere una persona cara, soprattutto un padre. Devi trovare la motivazione per andare avanti nella vita" . Nella puntata a lei dedicata, Sabalenka ha rivelato il sogno che condivideva da bambina con suo padre; un sogno che ha trasformato in realtà proprio ieri sulla Rod Laver Arena battendo in finale Qinwen Zheng.

"Avevamo un sogno: vincere almeno un paio di Slam a 25 anni" . Grazie alla difesa del titolo agli Australian Open - arrivata tra l'altro senza lasciare nemmeno un set per strada - Sabalenka ha mantenuto la promessa. Non è quindi un caso che dopo aver convertito il match point la bielorussa abbia guardato il cielo e lanciato un forte bacio verso l'alto.