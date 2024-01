Aryna Sabalenka come Serena Williams: i numeri che consacrano la bielorussa

© Phil Walter/Getty Images

Aryna Sabalenka potrà difendere sabato il titolo agli Australian Open. La bielorussa ha battuto ieri Coco Gauff, regalandosi la possibilità di vincere il suo secondo slam. Ad attenderla in finale Qinwen Zheng, che ha eliminato l’ucraina Yastremska.

La 25enne di Minsk ha avvicinato una leggenda del tennis femminile, forse la più grande, Serena Williams. Sabalenka è infatti la prima donna a raggiungere due finali di singolare a Melbourne dopo la tennista americana.

