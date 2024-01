Australian Open - Sabalenka avanti facile, Wozniacki ko. Andreeva annienta Jabeur

© Daniel Pockett/Getty Images

C'era grande attesa per la sfida tra la campionessa in carica Aryna Sabalenka e la giovanissima Brenda Fruhrvirtova, classe 2007 e tra le atlete in rampa di lancio nel circuito. Dopo una partenza difficile, una prima parte di primo set con troppi errori la bielorussa trova la quadra e spazza via l'avversaria, seguendo la scia del primo turno.

Brenda prova a reagire, ma non può nulla e la testa di serie numero due liquida l'avversaria in un'ora e 8 minuti, un netto 6-3;6-2. A fine match anche il tempo per scherzare con la velocità di Aryna che permette all'amico Novak Djokovic di scendere subito in campo.

Vince e convince Paula Badosa che avanza senza problemi nel match contro la Pavliuchenkova, battuta in poco tempo. La spagnola sembra stia recuperando la miglior condizione e occhio a possibili sorprese nel corso di questo torneo.

Esce invece a sorpresa la francese Caroline Garcia, sconfitta dalla polacca Frech. Nel primo set la transalpina parte subito bene, si porta avanti di un break ma subisce quattro game consecutivi e cede 6-4. Stessa storia anche nel secondo parziale dove la Garcia troppo discontinua si porta avanti due volte di un break ma viene rimontata subito e alla fine l'avversaria ottiene la meglio al tiebreak decisivo.

Era uno dei match più attesi e alla fine ha avuto un risvolto per certi versi incredibile: la sedicenne Mirra Andreeva rifila un clamoroso 6-0;6-2 alla numero sei al mondo Ons Jabeur; sebbene non sia la sua superficie preferita Ons non entra mai nel match e la giovanissima e talentuosa russa evidenzia ancora una volta i margini di crescita.

Match senza storia e sfida chiusa in 56 minuti di gioco. Occhio alla Andreeva in questo torneo. Cade a sorpresa invece l'ex numero uno al mondo Caroline Wozniacki, vero che parliamo ora di un'altra tennista ma la danese dal rientro appariva in netta ripresa e cede invece in tre set contro la russa Timofeeva, numero 170 delle classifiche mondiali.

Primo set vinto nettamente da Caroline che cede alla distanza, nel secondo anche va avanti di un break ma dopo sembra accusare la stanchezza contro un'avversaria più giovane, la russa ne approfitta ed ottiene una bella e interessante vittoria. Giornate di sorprese in Australia, soprattutto nel femminile.