Lucia Bronzetti sfiora la vittoria ma rivela: "Ho avuto i crampi"

La prima tennista italiana a scendere in campo nel primo Slam stagionale è stata Lucia Bronzetti. La romagnola ha perso in rimonta contro la testa di serie numero 28 Lesia Tsurenko con il punteggio di 3-6 7-5 6-3 al termine di un duro match durato 2 ore e 40 minuti.

La numero 56 della classifica Wta ha avuto la possibilità di servire per il match sul 5-4, non riuscendo a sfruttare la ghiotta occasione. Dopo la reazione della giocatrice ucraina, l'azzurra ha iniziato ad avere dei crampi piuttosto forti ad entrambe le gambe, che l'hanno condizionata nel set decisivo.

Lucia Bronzetti analizza il match d'esordio a Melbourne

A fine partita, la 25enne è stata intervistata da SuperTennis per commentare l’incontro che l'ha estromessa dal tabellone principale degli Australian Open: "È stata una partita molto combattuta, all’inizio eravamo tese, forse lei molto più di me, ma nel secondo parziale dal 3-1 sotto ho avuto la chance per andare sopra nel punteggio e vincere la sfida.

Lì forse è mancato un po’ di coraggio, il coraggio di spingere e andarmi a prendere il punto. Lei è stata solida e poi ha sbagliato anche poco, ma io le ho dato l'opportunità di rimontare. Nel terzo poi ho avuto anche i crampi; non sono abituata, faccio fatica a gestirli e avevo paura perché ogni volta che spingevo sentivo che si indurivano i muscoli" ha dichiarato.

La classe 1998 ha concluso parlando del suo livello di gioco: "In allenamento sto facendo bene, il livello c’è ma devo portarlo in partita. Siamo solo a inizio stagione quindi di occasioni ce ne saranno molte. Spero di imparare dagli errori e fare meglio la prossima volta".

L'avventura a Melbourne non termina qui: Bronzetti sarà ora impegnata nel Major australiano in doppio con l’inglese Heather Watson. Le due sfideranno al primo turno la coppia cinese composta da Yafan Wang e Yue Yuan.