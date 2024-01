Wta Adelaide - Sesto titolo per Ostapenko, battuta Kasatkina. Navarro vince a Hobart

© Mark Brake/Getty Images

Non può esserci modo migliore per presentarsi agli Australian Open. Jelena Ostapenko ha conquistato con grande merito il titolo del Wta 500 di Adelaide, imponendosi in finale su Daria Kasatkina. Nonostante la russa fosse più riposata per aver saltato i quarti e le semifinali (ritirate le sue avversarie, rispettivamente la tedesca Siegemund e la statunitense Jessica Pegula), la giocatrice lettone ha mostrato un tennis migliore fin dai primi scambi ed è riuscito a conquistare la vittoria in due set.

La 26enne di Riga ha cominciato col piede giusto la sfida, ottenendo subito un break. La numero 15 del mondo ha però ristabilito l'equilibrio con un immediato contro-break. La svolta del primo set nel sesto gioco: alla quarta opportunità Ostapenko ha nuovamente strappato il servizio alla sua avversaria, stavolta difendendolo fino al 6-3.

Nel secondo Jelena è stata capace di chiudere i giochi e non permettere a Kasatkina di reagire e provare a rimontare: avanti 4-1, la russa ha provato a ricucire il distacco ma senza successo (6-2). Per entrambe ora l'attenzione sarà rivolta esclusivamente sullo Slam di Melbourne a partire da martedì.

Primo titolo Wta per Emma Navarro

L'atto conclusivo più combattuto della giornata australiana è stato senza dubbio a Hobart. Emma Navarro è riuscita a superare in un durissimo finale di partita Elise Mertens e a conquistare il primo titolo Wta della sua carriera.

La statunitense, seconda testa di serie del tabellone, è partita fortissima e ha ottenuto il primo set con un netto 6-1. Piuttosto equilibrato e incerto invece il secondo parziale, pieno di break. Le due si sono ritrovate sul 4-4: la belga ha saputo tenere con fatica la battuta, mentre l'americana ha concesso il set per 6-4.

Sul 5-5 del parziale decisivo è stata questa volta Navarro a tenere i nervi saldi e a portarsi a casa una vittoria memorabile.