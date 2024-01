Wozniacki: "Non puoi paragonare le altre tenniste a S.Williams. Nessuna come lei"

© Graham Denholm/Getty Images

Sono tanti i ricordi che affiorano nella mente di Caroline Wozniacki quando osserva la Rod Laver Arena. L'ex numero uno WTA, grazie a una wild card, tornerà a disputare gli Australian Open a sei anni dal primo e attualmente unico successo Slam e a quattro dalla decisione presa nel 2020, quando si ritirò per poter curare l'artrite reumatoide.

La danese ha superato molte difficoltà e lo scorso anno ha deciso di riprendere il suo cammino nel mondo del tennis. Wozniacki sfiderà al primo turno Magda Linette.

Wozniacki in conferenza stampa ha parlato di diversi temi

La vincitrice dell’edizione 2018, in conferenza stampa, si è mostrata entusiasta di esser tornata in Australia.

“Sicuramente è un posto speciale per me. Mi è sempre piaciuto molto giocare qui. Quando ho vinto il titol,o sono state settimane davvero speciali per me. Penso che vincere il mio primo titolo dello Slam e tornare al numero 1 del mondo allo stesso tempo è stata sicuramente una sensazione molto, molto speciale e un sogno diventato realtà.

Melbourne avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. È davvero fantastico avere l'opportunità di giocare di nuovo. Beh, penso ogni volta che passo vicino ad un campo, credo di poter vincere la partita, non importa chi è l'avversario.

Penso che stia giocando bene. Il mio corpo si sente abbastanza bene. Sì, ancora una volta, è una lunga strada da percorrere. Mi concentrerò solo sul mio avversario al primo turno e da lì partire. Questa è sempre stata la mia mentalità”.

ha sottolineato Caroline.



L’ex numero 1 della classifica WTA ha proseguito soffermandosi sulla nuova vita da mamma dicendo: “Viaggio con i miei figli ovunque. Mi piace davvero. Sono molto adattabile. Hanno un'età in cui puoi spostarli in giro, e soprattutto la più grande, Olivia, ama viaggiare ed esplorare.

Mi chiede dove andremo dopo. È molto divertente poter condividere questi ricordi con loro, anche se sono ancora piuttosto piccoli. Ma si, loro sono qui. Mi piace allenarmi presto, poi ho il pomeriggio con loro, il che è fantastico”.





Wozniacki ha poi espresso una considerazione molto importante sul livello di Serena Williams rispetto alle altre tenniste. "Penso che sia difficile confrontare la vecchia top 10 con la nuova. Voglio dire, non puoi davvero paragonare qualcuno a Serena, secondo me.

Penso a quando Serena giocava il suo miglior tennis, non credo che nessuno riuscirebbe a batterla. Lo dico avendo giocato praticamente chiunque in tournée. Detto questo,penso stiamo spingendo il tennis nella giusta direzione.

Penso che ci sia molti più giocatori che giocano ad un livello molto alto. E' una cosa continua ormai da un bel po' La vecchia top 10 aveva la migliore di tutti i tempi.È difficile essere paragonati a lei”.

L’originaria di Odense ha concluso rimarcando il rapporto che ha con la neomamma Angelique Kerber. “Ci aggiorniamo regolarmente quando non siamo in tournée, è bello rivederla. Ho fatto un bell’allenamento con lei oggi.

È bello avere ancora la nostra generazione qui. Ci sono tante giocatrici giovani. Sicuramente mi sento giovane dentro, ma mi rendo conto di non esserlo fisicamente. Nel tennis, faccio parte della generazione più anziana.

Penso che chiunque ovviamente abbia gli amici più cari in tournée con cui parla regolarmente. Penso che sia come in qualsiasi posto di lavoro. In un certo senso do la priorità a persone con cui sono legata da molto tempo” ha raccontato Wozniacki.