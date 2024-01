Wta Adelaide/Hobart - Kasatkina sfrutta il ritiro di Pegula: in finale c'è Ostapenko

© Sarah Reed/Getty Images

La Wta 500 di Adelaide potrà godere di una finale molto interessante nella giornata di sabato 13 gennaio. Jelena Ostapenko si è conquistata sul campo l'accesso all'atto conclusivo, superando in due set la temibile russa Ekaterina Aleksandrova (protagonista di una positiva settimana in Australia).

La lettone, a pochissimi giorni orma dall'inizio ufficiale degli Australian Open, è stata capace di regolare la giocatrice 29enne al termine di un match non così semplice. La nativa di Riga è riuscita ad avere un rendimento migliore della sua avversaria al servizio nel primo set, aggiudicandoselo per 6-2.

Nel secondo non si è fatta attendere la reazione di Aleksandrova, che ai quarti ha sconfitto la numero uno del tabellone Elena Rybakina. La tennista ha avuto l'occasione di allungare la sfida al terzo sul 5-4, ma un brutto passaggio a vuoto (battuta persa a zero) ha rimesso in partita Ostapenko.

Il tie-break ha consentito a Jelena di chiudere i giochi. In finale ci sarà una riposata Daria Kasatkina: per la seconda volta di fila, dopo i quarti non disputati contro la tedesca Siegemund, la russa ha potuto approfittare del ritiro della statunitense Jessica Pegula, seconda principale testa di serie.

Affrontando solamente i primi due turni, la 26enne di Togliatti si è ritrovata così a contendersi il trofeo del torneo di Adelaide.

Finale tra la numero uno e due a Hobart

Saranno Elise Mertens ed Emma Navarro a contendersi sabato il titolo del Wta 250 di Hobart.

La belga, che guida il main draw, è uscita vincitrice dalla durissima battaglia contro l'australiana Daria Saville: 6-4, 4-6, 7-5 il punteggio che ha permesso alla 28enne di approdare in finale. Da non sottovalutare la prossima avversaria: la statunitense ha sconfitto piuttosto nettamente la cinese Yue Yuan per 6-4, 6-3.