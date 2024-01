Wta Adelaide - Alexandrova batte un'irriconoscibile Rybakina. Ok Pegula e Ostapenko

© Mark Brake/Getty Images

La striscia di vittorie consecutive aperta da Elena Rybakina a inizio stagione si è fermata a quota sei a causa di una prestazione decisamente al di sotto delle aspettative. La kazaka è stata eliminata ai quarti di finale al WTA 500 di Adelaide perdendo con il punteggio di 3-6, 3-6 contro Ekaterina Alexandrova.

La partita ha seguito lo stesso copione sia nel primo che nel secondo set, perché Rybakina è apparsa in totale confusione e ha lasciato per strada quattro e cinque game consecutivi.

Wta Adelaide - Fuori Rybakina: vince Alexandrova in due set

Lo stile di gioco di Alexandrova - fatto di colpi piatti e precisi - ha messo in difficoltà Rybakina che non ha trovato una vera soluzione.

La kazaka ha comunque tentato di ridurre il gap, ma la rivale è stata brava a non perdere mai fiducia in sé stessa. Quando ha servito per il match, Alexandrova ha recuperato da 0-40 e chiuso i conti. L’avversaria che dovrà battere per accedere alla finale sarà Jelena Ostapenko.

La lettone ha sconfitto Marta Kostyuk con il punteggio di 7-5, 6-3. Altra vittoria in rimonta per Jessica Pegula. Dopo aver disputato un brutto tie-break, l’americana ha rialzato la testa e sorpreso in risposta Anastasia Pavlyuchenkova nel momento più importante del secondo set.

Pegula ha ristabilito definitivamente le gerarchie imponendosi ( 1) 6-7, 7-5, 6-4. Daria Kasatkina ha invece beneficiato del ritiro di Laura Siegemund. Continua la sfida a distanza tra Elise Mertens ed Emma Navarro - le prime due teste di serie - a Hobart.

Entrambe hanno raggiunto le semifinali: la belga senza perdere nemmeno un set. Mertens ha archiviato la pratica Arantxa Rus con il punteggio di 7-5, 6-0; mentre Navarro ha completato la rimonta ai danni della lucky loser Viktoriya Tomova imponendosi 4-6, 6-3, 6-2.

Ad affrontare la 28enne di Leuven e la 22enne di New York saranno rispettivamente Daria Saville e Yue Yuan.