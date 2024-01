Wta Hobart - Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan eliminate al primo turno

© Chris Hyde Getty Images

Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan sono state eliminate al primo turno all'Atp 250 di Hobart. Dopo l'eliminazione di Lucia Bronzetti di ieri per 7-5 6-1 dalla cinese Zhu, le due atlete azzurre impegnate nella notte in Tasmania non sono riuscite a loro volta a superare il turno d'esordio.

Elisabetta Cocciaretto è stata eliminata dalla kazaka Yulia Putinseva in una partita molto lottata e serrata. 0-6 7-5 7-6 il punteggio finale con il tie break conclusivo che è terminato per sette punti a quattro.

Ora per Putinseva secondo turno contro Bouzkova che ha battuto Golubic 6-2 6-4. Cocciaretto non ha sfruttato un match point nell’ottavo gioco del secondo set, da lì la partita ha cambiato direzione. Cocciaretto nel terzo set conduceva 5-3 ma è stata sconfitta al tie break finale.

Niente da fare per Martina Trevisan sconfitta da Tomova

Niente da fare nemmeno per Martina Trevisan. Semaforo rosso al turno d'esordio dell'Atp 250 di Hobart. A fermarla è stata la lucky looser bulgara Viktoriya Tomova.

6-3 6-3 il punteggio finale. Tomova al prossimo turno affronterà Tatiana Maria che ha approfittato del ritiro di Podoroska quando comunque già conduceva 6-1 4-3. Nelle altre partite del torneo di Hobart successo per Sofia Kenin che ha dato 6-3 6-3 a Greta Minnen, per Yue Yuan che ha avuto la meglio di Sloane Stephens 6-4 3-6 7-6 e per Caroline Dolehide che ha superato Mayar Sherif per 6-1 6-4.

Al WTA 500 di Adelaide invece successi per Jelena Ostapenko che ha superato Sorana Cirstea 2-6 6-2 6-4, per Caroline Garcia che ha battuto Taylah Preston 6-4 1-6 6-3 e per Katerina Siniakova che ha dominato Karolina Pliskova 6-2 6-1.

Successo anche per la fresca vincitrice della United Cup, la tedesca Laura Siegemund che ha avuto la meglio su Liudmilla Samsonova 6-7 6-4 6-4.