Wta Adelaide - Esordio amaro per Jasmine Paolini: l'azzurra cede a Cristina Bucsa

E’ day 1 ad Adelaide, l’ultimo Wta 500 prima degli Australian Open. Finisce subito l’avventura di Jasmine Paolini, sconfitta con il risultato di 6-3 6-3 da Cristina Bucsa. Un giornata negativa per la toscana che inciampa nella tennista proveniente dalle qualificazioni, classificata in posizione 61 del ranking mondiale.

Una prestazione sottotono per Jasmine che manca in diversi fondamentali tra i quali il servizio, che perde in più riprese nel corso del match. L’incontro non era iniziato invece con i propositi sbagliati, mantenendo agevolmente il turno di battuta e rendendosi immediatamente pericolosa sul servizio della spagnola.

Il primo black out inizia nel terzo gioco da Paolini subisce break, ma in un moto di orgoglio lo recupera prontamente. Come detto però il servizio dell’azzurra oggi non funziona e le presenta il conto dopo 46 minuti, che bastano a Bucsa per archiviare il primo set.

Non cambia lo spartito nel secondo set, nella quale la tennista iberica appare più lucida, concreta e sembra più determinata nel voler portare a casa la partita. Il parziale si conclude con lo stesso risultato del primo set: 6-3.

Paolini va a casa dopo un solo turno. A sfidare la testa di serie numero uno Elena Rybakina al secondo turno sarà Bucsa. Match assolutamente insufficiente per lei, che dovrà cambiare registro a Melbourne, se vorrà spingersi in avanti nel corso dello slam.

Gli altri risultati del torneo

Cade anche Beatriz Haddad Maia, sconfitta in due set dalla russa Anastasia Pavlyuchenkova in due set. Marta Kostyuk vince il derby ucraino contro Anhelina Kalinina. Si arrende anche la numero 10 Barbora Krejcikova ad un’altra russa, Anna Kalinkaya.

In corso anche il match di Paola Badosa, che se dovesse superare l’americana Bernarda Pera, affronterà la testa di serie numero due, Jessica Pegula.