Wta Brisbane e Auckland - Rybakina e Gauff trionfano, pesante sconfitta per Sabalenka

© Chris Hyde/Getty Images

Un dominio quasi senza storia. Elena Rybakina ha confermato di essere già in uno stato ottimo di forma in Australia, imponendosi nella finale del Wta 500 di Brisbane sulla numero 2 del mondo Aryna Sabalenka. Un cammino splendido quello della tennista kazaka nel primo torneo della stagione: nelle cinque partite disputate, non ha mai concesso più di 5 game alle avversarie incrociate sulla propria strada.

La statistica si è ripetuta anche nell'ultimo atto, che si prospettava più combattuto e duro. Invece, la 24enne ha subito messo in grossa difficoltà la nativa di Minsk, che non ha saputo contenere l'intensità portata in campo da Rybakina fin dal primo scambio.

Netto il 6-0 rifilato alla giocatrice 25enne, che non è riuscita a tenere neppure un turno di servizio. Nel secondo set la vincitrice degli Australian Open 2023 ha provato a reagire ma si è nuovamente ritrovata due volte sotto di un break.

Sull'1-4 Sabalenka si è sbloccata e ha cominciato a conservare la battuta ma ormai era troppo tardi: Rybakina ha difeso il vantaggio conquistato a inizio parziale e ha conquistato già un titolo in questo 2024.

Gran battaglia tra Gauff e Svitolina

Nel Wta 250 di Auckland Coco Gauff ha dovuto faticare e non poco per superare in finale Elina Svitolina e portare a casa il massimo dei punti in questa prima settimana di gare. Il forte equilibrio nel primo set (in due occasioni la statunitense ha subìto il contro-break non appena aveva strappato il servizio alla rivale) si è trascinato fino al tie-break: dal 3-2 l'ucraina ha preso il largo e si è guadagnata ben 4 set point, uno dei quali sfruttati.

La giovane americana ha risposto nel parziale successivo e la 29enne ha dovuto cedere pian piano il passo alla voglia di rimonta dell'avversaria, capace di pareggiare i conti (6-3) con tre break complessivi. Nel decisivo set entrambe hanno concesso pochissime chances in battuta: sul 4-3 è stata Svitolina a concedere l'opportunità a Gauff di servire per il match, colta nonostante una palla del contro-break concessa (6-3).