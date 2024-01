Wta Brisbane e Auckland - Sabalenka in finale, Svitolina e Gauff si confermano

© Bradley Kanaris/Getty Images

Pronostici della vigilia rispettati nei tornei Wta di Brisbane e Auckland: un aspetto non così scontato nel circuito femminile ormai da qualche anno. Le principali teste di serie dei due main draw sono arrivate fino in fondo e si sfideranno domenica per conquistare i primi titoli messi in palio nella stagione 2024.

Nel 500, sulla Pat Rafter Arena, ci sarà una grande sfida tra Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina. La bielorussa ha superato in semifinale la connazionale Victoria Azarenka, che ha cercato il più possibile di restare in partita contro la numero 2 del mondo.

Un break nel quarto gioco ha permesso alla nativa di Minsk di prendere il largo nel primo set, vinto poi per 6-2. Nel secondo la 25enne si è salvata in un paio di occasioni al servizio, compreso sul 4-4, e nel momento più cruciale (quando era avanti 5-4) ha piazzato il break decisivo che ha chiuso la battaglia.

La kazaka ha invece il primato di non aver concesso più di 5 game alle avversarie che ha incrociato a Brisbane: lo stesso è riuscita a fare contro la ceca Linda Noskova, sconfitta col punteggio di 6-3, 6-2. Ora è atteso un duello duro e spettacolare fra le due giocatrici.

Ad Auckland sarà Elina Svitolina a sfidare la statunitense Coco Gauff, che è partita forte in questa nuova annata raggiungendo subito una finale. La vincitrice degli Us Open ha battuto nella notte la connazionale Navarro per 6-3, 6-1.

L'ucraina ha dovuto faticare più del previsto contro la cinese Wang Xiyu, che ha strappato il set inaugurale (6-2). La 29enne ha poi reagito e ha saputo cambiare l'inerzia del confronto (6-4, 6-3 i successivi due parziali in suo favore).

Un'altra sconfitta per Camila Giorgi

Camila Giorgi ha intanto rimediato un altro stop, stavolta nel Wta 500 di Adelaide. La tennista marchigiana si è iscritta alle qualificazioni ma ha subito ceduto il passo nel primo turno: l'americana Claire Liu si è imposta piuttosto nettamente per 6-3, 6-1.