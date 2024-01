Aryna Sabalenka sul derby con Victoria Azarenka: "Mi aspetto una grande battaglia"

© Chris Hyde/Getty Images

Nella notte si sono tenuti i match dei quarti di finale del torneo WTA 500 di Brisbane. Il programma si è concluso con la vittoria della numero 1 del tabellone Aryna Sabalenka che ha trionfato superando la tennista russa Daria Kasatkina con il punteggio di 6-1 6-4.

Sabalenka parla del match che la attende in semifinale

In semifinale l’originaria di Minsk sfiderà la connazionale Victoria Azarenka. In conferenza stampa, Sabalenka ha parlato del prossimo incontro dichiarando: “Abbiamo giocato alcune partite l'una contro l'altra.Sono state battaglie davvero fantastiche.

Sì, è una fantastica giocatrice. Sono cresciuta guardandola. Sarà grande una battaglia. Non vedo l'ora che arrivi la semifinale. L'anno scorso è stato un risultato sorprendente. Sto solo cercando di migliorare il mio gioco e di mostrare un tennis migliore di quello che ho mostrato l'anno scorso”.

La classe 1998 ha proseguito affermando: “Ho guardato un po' delle sue partite questa settimana (riferendosi ad Azarenka,ndr.). Lei gioca davvero bene, serve davvero bene. Oggi ha servito 16 aces, il che è incredibile.

Mi aspetto davvero una grande battaglia.

Penso decisamente che Victoria, Serena, hanno davvero ispirato altre ragazze ad avere un bambino e a giocare ad alto livello”.

Nel corso dell’incontro, Sabalenka ha mostrato un fastidio fisico dopo un rovescio.

“Ho fatto uno swing fortissimo e colpito me stesso con la racchetta. Sì, grazie a Dio non succede niente di grave lì” ha sottolineato la campionessa degli Australian Open 2023. Infine,Sabalenka ha parlato della differenza di attitudine tra il 2022 e il 2023 rimarcando.

“Il 2022 è stata una stagione davvero dura. Ho lottato molto. La prendo come motivazione per continuare a lavorare,continuare a lottare per il mio sogno.Dopo quella stagione, ho deciso di lavorare, e cambiare il mio approccio al tennis, di non impazzire in campo, cercare di controllarmi meglio.

Questo tipo di approccio mi ha davvero aiutato nell'ultima stagione. Spero di poter migliorare questo tipo di pensiero questa stagione”.