Wta Brisbane - Aryna Sabalenka vola in semifinale. Bene Gauff e Svitolina ad Auckland

Ad Auckland continua il percorso netto di Coco Gauff. La vincitrice dell'ultima edizione degli US Open ha lasciato le briciole anche a Varvara Gracheva e si è imposta con un sonoro 6-1, 6-1. L'americana ha fatto il brutto e il cattivo tempo sin dal primo 15 ed è sempre riuscita a mettere distanza tra sé e l'avversaria all'inizio di ogni parziale.

In semifinale troverà la connazionale Emma Navarro, capace di eliminare la testa di serie numero sette Petra Martic con il punteggio di 6-4, 6-3.

Wta Auckland - Gauff e Svitolina vincono e convincono. Sabalenka in semi a Brisbane

Tutto facile anche per Elina Svitolina contro Marie Bouzkova.

L'ucraina ha chiuso il primo set a zero e recuperato il break di svantaggio nel sesto game del secondo. Dall'1-3, Svitolina è tornata a dominare e ha collezionato cinque giochi di fila. In semifinale affronterà Xiyu Wang, che ha vinto l'unico quarto di finale terminato al terzo set superando la francese Diane Parry.

Al Brisbane International, l'ex numero uno WTA Aryna Sabalenka ha raggiunto Victoria Azarenka in semifinale regolando con un netto 6-1, 6-4 Daria Kasatkina. Nella prima frazione di gioco non c'è stata partita, perché la giocatrice bielorussa ha spinto come se non ci fosse un domani e Kasatkina non ha mai contenuta la sua esplosività.

Nel secondo set, la russa ha cercato di reagire e sistemato il servizio. Sul 2-2, però, Sabalenka ha siglato un altro importante break. Solo nel sesto game, la nativa di Minsk ha riscontrato problemi in battuta, ma ha salvato ben tre palle del contro break.

Il derby con Azarenka sarà uno degli incontri più interessanti della prossima giornata del torneo WTA 500 di Brisbane.