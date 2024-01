Elina Svitolina batte in 3 set Emma Raducanu: "Livello davvero alto"

© Hannah Peters/Getty Images

Nella notte italiana si è concluso il secondo turno del WTA 250 di Auckland (Nuova Zelanda). Il match che ha chiuso il programma ha visto protagoniste la tennista britannica Emma Raducanu e l’ucraina Elina Svitolina.

Al termine dell’incontro durato 3 set e quasi tre ore di gioco, a prevalere è stata l’originaria di Odessa con il punteggio di 6-7 (5) 7-6 (3) 6-1.

Svitolina prevale su Raducanu in 3 set ad Auckland

La tennista classe 1994 ha paragonato il match odierno( soprattutto i primi 2 set, ndr) con quello vinto contro la numero 1 del mondo Iga Swiatek tenuto a Wimbledon.

“Era ad un livello davvero alto. Direi che è stata una partita simile quella che ho avuto con Iga a Wimbledon. Stavamo colpendo bene la palla e ogni punto finiva praticamente con un vincente. È stato un set bello e competitivo” ha affermato Svitolina.

La giocatrice ucraina ha proseguito dichiarando: “Il mio inizio di partita è stato davvero pessimo, non ero al 100% forse mentalmente. Inoltre, Emma ha giocato davvero bene, non ha mancato un colpo fino al 5-1, quindi il livello era davvero alto e sono felice di poter essere lì e giocare bene durante tutta la partita”.

Svitolina sarà attesa nei quarti di finale da Marie Bouzkova e si è espressa sul proprio tabellone sottolineando: “Direi che sono stata sfortunata con il sorteggio perché ho affrontato prima Caroline(Wozniacki) e poi Emma.

Due grandi partite. Ma sono felice di averli superati e di aver mostrato un ottimo livello fin dal primo punto della partita con Caroline. Dopo una pausa dopo gli US Open, non ero sicura di poter essere al 100%, ma ora posso dire che sono in buona forma e gioco un buon tennis”.

Raducanu ha espresso la propria soddisfazione per il livello di gioco tenuto nel corso del match sottolineando: “Quando affronti qualcuno come Elina, è molto difficile giocare a quel livello per tre ore e mezza.

Anche se ti alleni così per tre ore, non è la stessa cosa che dover fare la prima di servizio ogni volta, altrimenti lei è aggressiva sulla seconda”. La tennista britannica ha continuato sottolineando di dover lavorare per reggere il ritmo elevato per tutta la durata del match dicendo: “La mia intensità è appena diminuita e devo imparare a mantenerla meglio più a lungo se voglio competere con questi giocatori per tre set.

Per due set è stato grandioso, ma non puoi vincere tutte le partite in due set. Se vuoi giocare sui tre set , l’intensità deve essere più alta per un periodo più lungo”.

Raducanu, in conclusione, ha rivelato: “Penso che confrontando i livelli tra la prima partita e questa partita, ci sia una grande differenza e si tratta solo di due partite in un lungo periodo di tempo.

Sono davvero contenta. Adoro l'atmosfera oggi, è stato davvero pazzesco. è stato fantastico avere il supporto qui ad Auckland, ma anche a casa a Londra”.