Wta Brisbane - Zero problemi per Sabalenka e Rybakina. Francia in semi di United Cup

© Chris Hyde/Getty Images

6-1, 6-0. È il punteggio inflitto da Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina alle loro rispettive avversarie per approdare ai quarti di finale del Wta 500 di Brisbane. Le prime due teste di serie del tabellone principale, nonché grandi favorite per la vittoria del titolo, non hanno avuto problemi a superare gli ottavi nel corso della giornata di giovedì.

La bielorussa si è sbarazzata della cinese, numero 15 del seeding, Zhu Lin con una prestazione molto positiva. Prosegue così il duello a distanza fra la nativa di Minsk e Iga Swiatek, che ha portato la Polonia in semifinale di United Cup, in vista dell'appuntamento degli Australian Open che potrebbe riservare sorprese anche per quanto riguarda la vetta del ranking.

La kazaka ha inflitto una severa lezione alla belga Elise Mertens in un match praticamente senza storia. La numero due sfiderà ora Kasatkina, mentre la 24enne incrocerà Potapova. Anche Jelena Ostapenko, in tre set su Karolina Pliskova, e Mirra Andreeva (ha eliminato l'australiana Rodionova con un doppio 6-1) hanno raggiunto i quarti.

United Cup, la Francia in semifinale

Il doppio misto ha consentito alla Francia di approdare alle semifinali di United Cup in quel di Sydney. Caroline Garcia ed Edouard Roger-Vasselin hanno sconfitto la coppia formata da Ulrikke Eikeri e Casper Ruud per 7-5, 6-4 al termine di un match piuttosto combattuto.

In apertura di programma Garcia ha battuto in singolare la rivale Helgo col punteggio di 6-2, 6-7, 7-6. Ruud si è confermato invece in gran forma e ha ottenuto la terza vittoria su altrettanti incontri in questa competizione, piegando l'ostico Adrian Mannarino (6-1, 6-4).

Ora i transalpini dovranno vedersela sabato con la Polonia di Swiatek e Hurkacz, compagine tra le favorite per il successo finale.