Naomi Osaka stoppata a Brisbane da Pliskova: "Ora perdere fa un po' meno male"

© Chris Hyde/Getty Images

E’ durata poco l’avventura di Naomi Osaka a Brisbane dopo il lungo stop dovuto alla maternità. Battuta la tedesca Tamara Korpatsch all’esordio, la giapponese si è arresa poi al turno successivo contro Karolina Pliskova in un match durato oltre due ore.

L’ex numero uno del mondo si è presentata di fronte ai microfoni della sala stampa per rispondere alle domande dei giornalisti: “Sapevo che Karolina avrebbe giocato molto bene, ogni volta che l'affronto finisce sempre in tre set.

La settimana è stata più corta del previsto, ma alla fine penso sia stato un gran match e mi sono davvero divertita. A fine match ho dato un'occhiata alle statistiche e sulle palle break avrei potuto far meglio, ma abbiamo entrambe giocato benissimo e spero che anche lei la pensi così", ha detto.

La tennista nipponica, se vorrà tornare ai vertici dovrà sicuramente migliorare le sue statistiche nelle palle break. La prima sconfitta stagionale però non la getta nello sconforto e la commenta così: “La vivo in maniera diversa.

Certo che mi rattrista, ma è una tristezza diversa, del tipo 'ah, avrei voluto far meglio, ho trascorso così tanto tempo lontano da lei e voglio che ne valga la pena' Ma mi sento anche come se il suo arrivo mi abbia caricato tanto per far bene.

Penso comunque di aver fatto bene in questa partita, e fa un po' meno male perché so di aver dato davvero tutto quello che avevo.

La maturità di Naomi Osaka

Ho imparato a ricominciare a conoscermi, e in questo processo penso di essere una persona che ci mette tanto cuore.

Quando gioco al meglio ci metto l'anima in ogni punto. Ed è stato bello giocare e riscoprire questa sensazione di nuovo. Anche se oggi la delusione è molta, so che se continuerò ad allenarmi e a fare le cose nel modo giusto alla fine arriverò dove voglio essere".

Essere madre le ha fatto acquisire una consapevolezza e una maturità diversa. Una diversa visione del tennis e delle sue sfumature che prima non aveva: “Oggi mi diverto di più e capisco meglio che ci sono molte cose che non posso controllare.

Forse quella palla era dentro, avrei potuto prenderla. Ma oggi sono consapevole che affronto le migliori giocatrici del mondo ed entrambe abbiamo avuto l'occasione di vincere. E poi so di essermi allenata così duramente dopo il parto che adesso voglio godermi questi momenti.

Guardavo Serena, Sharapova e le altre e mi dicevo che la carriera di una tennista non dura poi così a lungo, per questo dovrei godermela finché posso", ha concluso.