Emma Raducanu ritrova il sorriso: "Grata e felice di essere tornata"

Nel torneo WTA appartenente alla categoria 250 che si sta tenendo ad Auckland (Nuova Zelanda) è tornata alle competizioni la tennista britannica Emma Raducanu.

Emma Raducanu torna alla vittoria in un match WTA

La classe 2002 era ferma dal mese di aprile a seguito di 3 interventi a cui si è sottoposta nel 2023(2 realizzate ad entrambi i polsi e una alla caviglia sinistra, ndr) e nella mattinata italiana è tornata a vincere un match a livello WTA contro la rumena Elena Gabriela Ruse (qualificata nel torneo neozelandese, ndr) .

La britannica sarà attesa nel secondo turno dall’ucraina ed ex numero 3 della classifica mondiale Elina Svitolina. L’originaria di Toronto aveva sorpreso il mondo nel corso dell’edizione 2021 degli Us Open (superando in finale la canadese classe 1999 Leylah Fernandez,ndr.) in cui partendo dalle qualificazioni vinse il Major newyorkese senza cedere alcun set nei 10 match disputati (3 nelle qualificazioni e 7 nel tabellone principale).

Con la vittoria dello Slam americano, inoltre, è diventata la prima qualificata a vincere un torneo del Grande Slam.

Raducanu, nell’intervista a bordo campo post-partita ad Auckland, ha sottolineato la necessità di stare bene fisicamente e risolvere i problemi che ne hanno rallentato l’ascesa al vertice della classifica WTA dichiarando: “È difficile tornare dopo una pausa così lunga.

Sono molto grata di essere in campo a gareggiare e non costretta a restare a letto o su una sedia a rotelle. Mi rende molto felice il fatto di essere tornata nel circuito e voglio continuare a vincere partite. Per me è una priorità evitare infortuni”.

La tennista britannica, attualmente allenata da Nick Cavaday, è stata soggetta a numerosi cambi di coach (6 negli ultimi 24 mesi) sottolineando un malumore nella gestione delle aspettative e del peso conseguente alla vittoria dello US Open del 2021 e ora sarà costretta a ricostruire nuovamente una classifica che rispecchi il proprio talento (attualmente è numero 301 della classifica WTA e vanta come miglior posizione la numero 10 raggiunta nel luglio 2022).