Victoria Azarenka e le mamme tenniste: "Abbiamo sconfitto lo stereotipo "

© Hector Vivas/Getty Images

La stagione WTA è iniziata ufficialmente con i tornei 500 di Brisbane (Australia) e 250 di Auckland (Nuova Zelanda). Tra le protagoniste del torneo australiano vi è la tennista bielorussa Victoria Azarenka. L’ex numero 1 della classifica WTA ha sconfitto all'esordio Anna Kalinskaya con il punteggio di 6-1, 7-6( 8) .

Azarenka si sofferma sul ruolo delle atlete madri

Azarenka ha vinto la prima edizione del torneo nel 2009 e ha sottolineato cosa le piace di Brisbane e dell’Australia. “Bella città. Semplicemente una fantastica atmosfera.

Come ho detto, le persone che sento apprezzano davvero gli sport. Sento che l'Australia in generale ama davvero lo sport. Il tennis è una cultura molto diffusa in Australia. Sicuramente un bel posto. Penso che siamo qui per questo, per giocare davanti ai fan, fare un po' di spettacolo.

Voglio dire, questo è perché mi alleno così duramente. Amo ancora competere.

Non amo viaggiare o passare da un torneo all'altro torneo ma mi piace competere, quella sensazione di andare in campo davanti al pubblico è ciò che motiva ad andare avanti” ha affermato Azarenka.

La campionessa degli Australian Open 2012 e 2013 ha parlato del ritorno alle competizioni di Naomi Osaka e Angelique Kerber e della figura delle atlete madri dicendo: “Non do mai consigli alle persone che non me lo chiedono personalmente.

Le persone sono individui e hanno i loro modi di fare. Mi tengo davvero alla larga dal dare consigli. Quello che direi è che sono molto entusiasta di vedere i giocatori che stanno tornando. Io penso che abbiamo sconfitto lo stereotipo dell’essere atleta e avere una famiglia.

Credo che abbiamo ancora molta strada da fare in questo senso. Dobbiamo impegnarci per continuare ad andare avanti come donne Leader nello sport, sul come possiamo far sentire di più i nostri atleti al sicuro, a tutti i livelli e non solo al massimo livello, ma anche ai livelli più bassi dove non hanno quella stabilità e sicurezza finanziaria per continuare a tornare.Penso che abbiamo l'opportunità di farlo negli sport femminili come forse mai prima. Spero che avremo le giuste risorse in questo”.