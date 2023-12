Wta Brisbane - Giorgi avanza dopo quasi tre ore di grande battaglia. Fuori Trevisan

© Chris Hyde/Getty Images

Una vittoria e una sconfitta. Bilancio in parità per le tenniste azzurre al Wta 500 di Brisbane nel corso della notte italiana di domenica 31 dicembre. Camila Giorgi si è regalata un esordio positivo in Australia, che potrebbe darle maggiore fiducia in vista del prossimo difficile turno nel tabellone principale del torneo.

La marchigiana ha saputo spuntarla dopo 2 ore e 41 minuti nel match maratona contro la statunitense Peyton Stearns, che in questo momento la precede in classifica mondiale al numero 44. Una sfida equilibrata soprattutto nel primo set, in cui l'americana ha avuto il merito di conquistare e difendere per lunghi trratti un break in apertura.

La 32enne (che ha festeggiato sabato il suo compleanno) non ha mollato la presa e sul 4-5, quando Stearns ha dovuto servire per il parziale, è riuscita a ottenere i vantaggi sfruttando l'unica opportunità di contro-break del game.

Il rientro non ha però consentito alla giocatrice di Macerata di cambiare l'inerzia del set: la statunitense ha strappato nuovamente la battuta all'avversaria e ha poi chiuso col punteggio di 7-5. La svolta per Giorgi a inizio del secondo: l'azzurra ha difeso il turno di servizio, salvando tre palle break, e nel gioco successivo si è guadagnata il primo importante vantaggio della partita.

Avanti 3-0, la numero 53 del mondo ha approfittato del calo della rivale, che ha perso tre volte complessivamente la battuta e ceduto il parziale per 6-2. Nel set decisivo è stata l'americana subito a mettere la testa avanti di un break, ma l'italiana ha reagito con un parziale di quattro game a zero.

Camila ha poi controllato gestito un potenziale ritorno di Stearns (6-3 finale), guadagnandosi la possibilità di affrontare la terza testa di serie del main draw Jelena Ostapenko.

Trevisan subito eliminata

Nulla da fare per Martina Trevisan sul cemento australiano.

L'azzurra ha rimediato una brutta sconfitta contro la giocatrice di casa Arina Rodionova, sostenuta dal pubblico verso una vittoria significativa per la sua carriera contro una top 50. La 30enne di Firenze, che non predilige questo tipo di condizioni, è partita col piede giusto ottenendo subito un break di vantaggio in apertura di match.

Sul 3-1 è stata però l'australiana a cambiare marcia e le sorti del set, sfruttando le difficoltà dell'italiana di mantenere senza affanni il servizio (6-3). Nel secondo un altro buon avvio della toscana ha illuso le speranze di poter rimontare: avanti 2-0, Rodionova è salita nuovamente in cattedra e non ha più concesso un game alla sua avversaria.

Nella notte di lunedì 1° gennaio, dalle ore 2, toccherà a Lucia Bronzetti debuttare a Brisbane: di fronte la statunitense Ashlyn Krueger.