Aryna Sabalenka verso l'esordio: "Abbiamo lavorato tanto su forma fisica e servizio"

Aryna Sabalenka è la campionessa dell'Australian Open 2023. Primo e per ora unico torneo del Grande Slam della sua carriera. La tennista bielorussa ha scelto Brisbane come torneo di preparazione per arrivare al meglio a Melbourne.

"Sono felice di essere a Brisbane – ha dichiarato – mi sento pronta anche per queste condizioni meteo. In questo paese conservo ricordi bellissimi legati all'anno scorso, abbiamo fatto un grande lavoro nella pre-season nella speranza di potere replicare lo stesso risultato dell'anno scorso".

Sabalenka spiega "di avere lavorato molto sulla forma fisica, poi sul servizio. Qui occorre essere preparati a lunghe partite anche in condizioni che possono diventare estreme".

Aryna Sabalenka: "Il successo dell'anno scorso mi ha dato più fiducia negli Slam"

Sabalenka evidenzia che "essere riuscita a vincere uno Slam dà un aiuto importante dal punto di vista emotivo.

Ho più fiducia di me negli Slam. Penso di aver fatto un grande cambiamento nella mia mentalità l'anno scorso. In un certo senso accetto il fatto che posso perdere, che tutti possono andare lì e battermi se non porto il mio miglior tennis.

Accettare questo fatto ti dà più fiducia. Sei più calmo in campo nei momenti cruciali". "Qui a Brisbane, chiude Sabalenka, c'è un torneo di alto livello si può fare una buona preparazione. Ci sono tante avversarie difficili.

Ritengo sia davvero un'ottima scelta prima del Grande Slam". La giocatrice bielorussa, classe 1998, è la testa di serie numero 1 del torneo di Brisbane e quindi ha un bye al primo turno. Al secondo turno la sua avversaria potrebbe essere l'italiana Lucia Bronzetti che sfida al primo turno la statunitense Krueger.