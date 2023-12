Wta Auckland - Draw: primo turno show Wozniacki-Svitolina, Gauff guida il seeding

© Clive Brunskill/Getty Images

Il WTA 250 di Auckland apre la stagione al femminile insieme al torneo che è in corso di svolgimento a Brisbane e alla United Cup di Sydney e Perth. E il campo di partecipazione anche in Nuova Zelanda è di tutto rispetto con la vincitrice degli Us Open 2022 Cori Gauff come testa di serie numero 1 ed è molto atteso anche il rientro della vincitrice dell'anno prima di New York Emma Raducanu.

Non ci sono presenze italiane in tabellone mentre c'è un primo turno di assoluto rilievo tra un'altra delle grandi rientranti nel circuito ovvero Carolina Wozniacki e la testa di serie numero 2 l'ucraina Elina Svitolina.

Il torneo di Auckland al via il 1 gennaio con la finale domenica 7 gennaio vede in cima al tabellone Cori Gauff, presente come prima testa di serie e al primo turno abbinata alla connazionale Claire Liu. Per chi vince una qualificata oppure la ceca Bouzkova.

Nel primo quarto con Gauff c'è come testa di serie Gracheva. Il secondo quarto del tabellone è presidiato come teste di serie da Emma Navarro (numero 4) e Petra Martic (numero 7).

Nella parte bassa del tabellone Raducanu, Wozniacki e Svitolina

La parte bassa del tabellone vede un terzo quarto aperto dalla cinese Xinyu Wang e chiuso dall'ucraina Lesia Tsurenko, terza testa di serie del torneo neozelandese.

L'ultimo spicchio di tabellone come detto si caratterizza per un primo turno ad alta qualità tra l'ex numero 1 del mondo e campionessa Slam Caroline Wozniacki e Elina Svitolina. Chi vince questa partita dovrebbe affrontare Emma Raducanu al rientro dopo lo stop dallo scorso mese di aprile che esordisce contro una giocatrice qualificata.

Interessante anche in questo quarto la presenza di una sfida tra Pavlyuchenkova e Anisimova.