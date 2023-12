Wta Brisbane - Draw: Possibile 2º turno tra Sabalenka e Bronzetti. Torna Naomi Osaka

Riyadh Season Tennis Cup - Carlos Alcaraz batte in rimonta Novak Djokovic

Incredible draw at the Brisbane WTA 500 🔥 pic.twitter.com/tXI7867AOZ — José Morgado (@josemorgado) December 30, 2023

In caso di vittoria contro la wild card di casa, Trevisan giocherebbe contro la testa di serie numero 14 Sofia Kenin . Kimberly Birrell - alle prese con una delle tenniste provenienti dalle qualificazioni - dovrebbe essere la prima avversaria di Rybakina.

A Brisbane tornerà in campo dopo quasi un anno e mezzo Naomi Osaka . Anche la quattro volte campionessa Slam popolerà la parte alta del main draw e sfiderà all'esordio Tamara Korpatsch con la speranza di regalarsi un match con Karolina Pliskova .

Anche nel circuito femminile, saranno due i tornei che si disputeranno nella prima settimana della nuova stagione oltre alla United Cup. Si tratta degli eventi WTA 500 di Brisbane e WTA 250 di Auckland. Il sorteggio del tabellone principale del Brisbane International è stato già effettuato; un tabellone che vedrà come teste di serie numero uno e due rispettivamente Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina .

