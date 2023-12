Angelique Kerber torna in campo: "Non vedo l'ora di giocare"

© Jason McCawley/Getty Images

Alla United Cup tornerà in campo la tedesca Angelique Kerber. La pluricampionessa Slam è ferma dall’edizione 2022 del torneo di Wimbledon a causa della gravidanza che ha portato nel mese di febbraio alla nascita della figlia Liana.

Kerber guiderà la Germania insieme ad Alexander Zverev.

Angelique Kerber racconta le proprie condizioni in vista della United Cup

La tennista originaria di Brema ha manifestato il proprio entusiasmo per il ritorno alle competizioni. “Sono davvero emozionata di sedermi qui di nuovo per molto tempo.

Sono davvero entusiasta di tornare a Sydney, per competere di nuovo. Voglio dire, come ha detto Torben(capitano del Team Germany,ndr.), abbiamo avuto una lunga pre-season.Sì, sono pronta. Penso che abbiamo passato dei mesi buoni.

Non vedo l'ora di scendere in campo e di giocare di nuovo le partite.

Questo è per cui mi sono allenata, per tutte le settimane e i mesi. Penso di essere emozionata e pronto a giocare” ha affermato Kerber.



La tedesca ha parlato di una delle sue avversarie - ovvero Caroline Garcia - e della propria condizione fisica dichiarando: “Abbiamo avuto tante dure battaglie in passato.

So che è un'avversaria difficile. Penso che sì, devo giocare un buon tennis. Ha giocato bene l'ultimo anno e mezzo quando ero fuori. Penso che sarà una sfida anche per me.Ma sono pronta per questo. Non vedo l'ora di disputare partite come questa prima degli Australian Open.

Finora mi sento bene.

Penso che la sfida più grande sarà il tempo perché mi stavo allenando indoor in Polonia negli ultimi mesi. Penso di essere una giocatrice che potrà farsi trovare pronta anche con il caldo. Mi piace il caldo.

Mi piace l'Australia.

Sono davvero emozionata per la mia prima partita perché è sempre diverso se giochi o ti alleni. Tutto è diverso.Essere qui con la squadra, anche in secondo piano, è il motivo per cui scelgo anch'io di giocare qui. È fantastico far parte di questa squadra”.