Classifica WTA 2023: ecco il Paese che ha più tenniste tra le prime 100 del mondo

© Ian MacNicol/Getty Images

Qual è il Paese che ha più tenniste tra le prime 100 giocatrici del mondo? In base all'ultima classifica WTA dell'anno 2023, sono gli Stati Uniti a guidare questa graduatoria anche con un importante margine sulla seconda nazione classificata che è la Russia.

Sul podio anche la Repubblica Ceca. Vediamo la classifica per presenze nella top 100 del mondo del tennis al femminile. Primeggiano gli Stati Uniti con 17 giocatrici tra le prime 100 del mondo. A guidare la pattuglia a stelle e strisce Coco Gauff ,numero 3 del mondo e vincitrice dell'ultima edizione degli US Open, e Jessica Pegula numero 5.

Segue la Russia che ha 12 giocatrici in top 100 con Liudmila Samsonova che ha la classifica migliore. Terza posizione in questa particolare classifica per la Repubblica Ceca che ha 9 giocatrici. Al quarto posto c'è la Cina con 7 tenniste.

L'Italia ha cinque giocatrici nella top 100 WTA di fine 2023: la classifica completa

Al quarto posto si trovano appaiate a pari merito la Francia e l'Italia che hanno 5 giocatrici a testa nei primi 100 posti della classifica WTA.

Le tenniste italiane sono Jasmine Paolini, numero 1 azzurra e numero 30 del mondo; Martina Trevisan numero 42, Elisabetta Cocciaretto numero 46, Camila Giorgi numero 53 e Lucia Bronzetti numero 62. Segue nella classifica l'Ucraina con 4 giocatrici appaiata alla Spagna e alla Romania.

Con tre giocatrici la Polonia della numero 1 del mondo Swiatek, la Bielorussia della numero 2 Sabalenka, il Belgio e la Germania. Con due tenniste nei primi 100 posti WTA ci sono Kazakistan, Svizzera, Croazia, Canada e Gran Bretagna.

Infine con una tennista ci sono Tunisia, Grecia, Brasile, Lettonia, Olanda, Egitto, Argentina, Slovacchia, Colombia, Bulgaria e Giappone.