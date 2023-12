Tara Moore protesta sul doping: "19 mesi di tempo perso". Darren Cahill la sostiene

© Mike Owen/Getty Images

Nell'aprile del 2022 Tara Moore, insieme a un'altra collega (Barbara Gatica), è risultata positiva allo steroide anabolizzante boldenone e nandrolone in quel di Bogotá a seguito di un test. il 27 maggio è stata ufficialmente sospesa ai sensi del Tadp: una recente udienza del tribunale, convocata per il 14 e il 15 dicembre, ha stabilito che la carne contaminata consumata dalle atlete nei giorni precedenti la raccolta era la fonte delle sostanze proibite trovate nei campioni delle tenniste.

Per questa ragione è stato appurato che entrambe non abbiano avuto alcuna colpa o negligenza per le loro violazioni. La britannica ha commentato così la sentenza, facendo scattare la polemica: "19 mesi. 19 mesi di tempo perso.

19 mesi in cui la mia reputazione, la mia posizione in classifica, il mio sostentamento stanno lentamente svanendo. 19 mesi di disagio emotivo. 19 mesi dopo io e il mio team abbiamo finalmente ricevuto la risposta che conoscevamo fin dall'inizio.

Ci vorranno più di 19 mesi per ricostruire, riparare e recuperare da quello che abbiamo passato, ma torneremo più forti che mai. Grazie a tutti per i messaggi e il supporto, spero di vedervi sul campo da tennis nel 2024!" ha affermato sui social.

Come nel caso di Simona Halep, l'allenatore di Jannik Sinner Darren Cahill ha espresso le sue considerazioni sul caso dell'inglese: "Questa sequenza temporale è così brutta.

Tara impiegherà 18-24 mesi per recuperare la sua posizione in classifica, se tutto andrà alla perfezione. Il tennis è uno sport unico in cui siamo spazzati via e torniamo a zero dopo 12 mesi. La Wta dovrebbe ripristinare la sua classifica o almeno fornire graduatorie provvisorie" è la netta presa di posizione del coach australiano.

This timeline is so bad. It’ll take Tara 18-24 months to recover her rankings if everything goes perfectly. Tennis is a unique sport where we are wiped out & back to zero after 12 months. The @WTA should reinstate her rankings or at very least provide provisional rankings 🙏 https://t.co/wYpjmsQAq3 — Darren Cahill (@darren_cahill) December 24, 2023