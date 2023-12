Paula Badosa ritrova il sorriso: "Finalmente mi diverto di nuovo"

© Alex Pantling/Getty Images

La tennista spagnola Paula Badosa tornerà alle competizioni nella stagione 2024. L’originaria di Manatthan(New York) ha convissuto con problemi fisici alla schiena nel corso del 2023 . L’ex numero 2 è ferma dal secondo turno di Wimbledon in cui si è ritirata contro Marta Kostyuk.

Paula Badosa parla delle sue condizioni in un'intervista a Gulf News

La tennista spagnola ha raccontato a Gulf News le condizioni in cui versa attualmente e gli obiettivi fissati per il prossimo anno. "Sono stati mesi molto duri per me, ma pian piano mi sento meglio.

La cosa più importante è che finalmente mi diverto di nuovo su un campo da tennis, cosa che un mese fa non potevo fare perché non ero "Non posso nemmeno scendere in pista. Mi sento bene e ho tanta voglia di iniziare la stagione adesso” ha affermato Paula.

Badosa ha proseguito sottolineando la necessità di giocare diversi match per tornare al proprio massimo livello. “Sono stata lontano dal circuito per molto tempo, quindi ho bisogno di giocare quante più partite possibili, passare molto tempo in campo per recuperare automatismo e ritmo agonistico.

So che devo andare piano piano, iniziare lentamente e con aspettative basse. La mia classifica è scesa molto, ma è stato a causa di un infortunio, qualcosa che non posso controllare. Ora il mio grande obiettivo è essere in salute.

Poter competere per un anno intero senza infortuni gravi sarebbe chiave ed è ciò che mi permetterebbe di lottare con garanzie per tornare ad essere uno dei migliori al mondo” ha dichiarato Badosa. Infine, la tennista spagnola ha sottolineato: “"In questo momento mi sento all'80% delle mie possibilità a livello fisico”.

Badosa attualmente è impegnata in un torneo esibizione ad Abu Dhabi (World Tennis League) nel team Kites ( insieme al’amica Aryna Sabalenka,il bulgaro Grigor Dimitrov e l’attuale compagno Stefanos Tsitsipas,ndr.) . Paula sarà impegnata agli Australian Open in cui non difende punti causa ritiro nell’edizione 2023.